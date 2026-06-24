Van'da Piknik Sezonu Canlandı - Son Dakika
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Van'da Piknik Sezonu Canlandı

Van\'da Piknik Sezonu Canlandı
24.06.2026 09:20
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Yazın gelmesiyle Sobacılar Çarşısı'nda semaver ve mangal satışları arttı, esnaf yoğun çalışıyor.

Van'da yaz mevsimiyle hareketlenen piknik sezonu, Sobacılar Çarşısı'nda semaver ve mangal satışlarını artırdı.

Van'da hava sıcaklıklarının artması ve yaz mevsiminin kendini hissettirmesi, piknik sezonunu da beraberinde getirdi. Vatandaşların sahil kenarları ve yeşil alanlara akın etmesiyle kentte semaver ve mangal kültürü yeniden canlandı. Kentin en eski çarşılarından Sobacılar Çarşısı'nda ise hummalı bir çalışma başladı. Hem toptan hem de perakende satış yapan esnaf, talebi karşılamak için sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar üretim yapıyor.

"Üretimimiz yıl boyu sürüyor"

Çarşıda uzun yıllardır mesleğini icra eden esnaf Metin Akcan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlerinde hareketlilik yaşandığını belirtti. Akcan, "Yaz ayları geldi, havalar ısınmaya başladı. Yazımızın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız da sahil kenarlarına, piknik alanlarına gidiyorlar. Bu dönem bizim için piknik sezonu diyebilirim. Satışlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem toptan hem de perakende satışlarımız mevcut. Semaver ve mangal yapımlarında çok yoğun bir talep var" dedi.

Bu yıl özellikle semaverlere yoğun bir ilginin olduğunu dile getiren Akcan, "Biz aralık ayından itibaren üretime başlıyoruz çünkü yetişemiyoruz; aksi takdirde talebi karşılayamayız. Satışlarımız hızla devam ediyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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