Van\'da Ramazan Bayramı Alışverişi Yoğunlukla Devam Ediyor

Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanırken kent en yoğun günlerinden birini yaşıyor.
Van'da Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakma geleneği, bu bayramda da devam etti. Ramazan ayının son gününde Vanlı vatandaşlar çarşı pazarlara akın etti. Kentin birçok cadde ve sokakları bayram alışverişlerinde renkli görüntülere sahne olurken, oluşan yoğunluk esnaf ve sanatkarın yüzünü güldürdü.
"Yoğun bir insan trafiği var"
Oluşan yoğunluktan memnuniyetini dile getiren Akif Ölmez isimli esnaf, Van'da böylesi bir hareketliliğini daha önce görmediğini belirtti. İşlerinde ciddi bir yoğunluğun olduğunu ifade eden Ölmez, "Bu tür özel ve dini bayramlar esnafımıza can suyu oluyor. Dini bayramlarda her zaman bir bereket vardır. Herkesin elinde bir poşet var, herkes evine ekmek götürüyor. Bu bayram diğer bayramlara göre daha bir yoğunluk var. Öyle ki kaldırımda yürümekte zorlanıyorsunuz" dedi. - VAN
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı, şehir merkezindeki bir tezgahta 14 bin 500 liraya alıcı buldu. Balıkçılar, son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığına rastlanmadığını belirtti.
Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından Ramazan Bayramı arifesinde Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara bayram çöreği ikram edildi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, geleneksel lezzetleri unutulmaması için her bayram öncesi bu tür dağıtımların yapıldığını belirtti. Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkat çeken Aslantaş, bunun bilinirliği artırmak için en doğru yöntem olduğunu ifade etti.
Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilere bayram öncesinde ikramiyelerinin ödendiğini bildirdi. Toplamda 8 bin 500 işçiye ödeme yapılacak.
Kırşehir'de ramazan bayramı öncesinde esnaf, talebin kuruyemiş ve şekerlemeler üzerine olmasına rağmen yüksek fiyatlar nedeniyle gram satışlarına yöneliyor. Kuruyemiş işletmecisi Ümit Baytemir, fiyatların yüksekliği nedeniyle beklentilerin karşılanamadığını belirtirken, bakliyat işletmecisi Fahrettin Karaboğa ise vatandaşların talebinin akşam saatlerinde artacağını düşündüğünü ifade etti.
Erzincan'da bahar mevsimine girilmesiyle birlikte meyve fidanı satışları başladı. Pazar tezgahlarında çeşitli meyve fidanları 100 TL'den alıcı buluyor. Fidan satıcıları, fidanların fiyatlarının artmadığını belirtirken, vatandaşlara sahte fidanlar konusunda uyarıda bulundu.
Düzce'de ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar yoğun ilgi görüyor. Maharetli hanımlar, bayramda misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Baklava yapımında doğal malzemeler kullanılıyor ve ev baklavası ağızda dağılıyor. Ev baklavasının tarifi de paylaşıldı.
Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nda şehir dışına çıkmayarak evinde misafir ağırlamak üzere hazırlık yapan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Semt pazarlarına akın eden vatandaşlar, esnafın işlerini canlandırdı.
Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Ramazan Bayramı arifesinde tatlı, gıda ve giysi satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar bayram alışverişi için tarihi çarşılar ve cadde üzerindeki mağazalara akın etti. Misafirlerine ikram etmek için şeker, kolonya, çikolata ve kahve gibi ürünler alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Esnaf ise bayram öncesi yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu belirtti.
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