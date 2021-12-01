Üye Girişi
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek

01.12.2021 12:05

Tarım ve Orman Bakanlığınca Van'da kurulmasına onay verilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile (TDİOSB) hem hayvancılığın daha modern yapılması sağlanacak hem de binlerce kişilik istihdam oluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Van'da kurulmasına onay verilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile (TDİOSB) hem hayvancılığın daha modern yapılması sağlanacak hem de binlerce kişilik istihdam oluşturulacak.

Valilik öncülüğünde hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Gürpınar belediyeleri, Van Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin paydaş olduğu TDİOSB projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık tarafından onaylanan ve tüzel kişilik kazandırılan TDİOSB projesiyle, Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında mera olarak kullanılan 17 milyon metrekarelik arazinin 4 milyon metrekarelik bölümünde modern hayvancılığın yapılabileceği tesislerin kurulması planlanıyor.

Et ve deri işleme, yem fabrikası, besi işletmelerinin kurulacağı bölgede, hayvan gübrelerinden elektrik enerjisi üretecek biyometan tesisi de inşa edilmesi hedefleniyor.

Tüm yasal süreçleri tamamlanan TDİOSB'nin 2022 yılı yatırım programı kapsamında inşasına başlanmasıyla, doğrudan ve dolaylı binlerce kişinin iş sahibi olması bekleniyor.

"Hayvan varlığının artmasına katkı sağlayacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, kent merkezinde faaliyet gösteren büyükbaş besi işletmelerini şehir dışına çıkararak sanayi ile entegre edilmiş, katma değer oluşturma esasına dayalı hayvancılık yapabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı zamanda besi işletmelerinin şehirde yarattığı çevre sorunlarının giderilmesini amaçladıklarını belirten Görentaş, bu kapsamda 2017 yılında kentteki ilgili kurumlarla bir araya gelerek TDİOSB'nin kurulması için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Uzun zamandır planlanan projenin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayıyla tüzel kişiliğe kavuştuğunu belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında kalan mera alanı proje için tahsis edildi. Projenin birinci etabında 22 bin, ikinci etabında ise 18 bin büyükbaş kapasiteli 186 besi işletmesi, sanayi, arıtma ve biyometan tesisleri, acil kesim üniteleri ile idari ve sosyal birimler kurulacak. Bölgede yaklaşık 3 bin kişiye istidam sağlanacak. İşletmelerden çıkan çiftlik gübresi ile verimsiz olan bölgedeki araziler ıslah edilerek yem bitkilerinin üretimi yapılacak. Böylelikle işletmelerin kaba yem ihtiyacı da karşılanmış olacak. Proje tam kapasiteye ulaştığında hayvan sayısını 40 bine çıkararak OSB'yi ülkemizin en önemli üretim-sanayi entagrasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Görentaş, büyükbaş hayvancılık bakımından da Van'ın bir merkez haline geleceğine inandığını ifade etti.

TDİOSB'nin kurulmasıyla kentteki besicilik faaliyetlerinin üst seviyeye çıkacağını söyleyen Görentaş, "Hayvancılığın gelişmesi için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projemiz devam ediyor. Bakanlığımız ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği veriyor. Ekipman, yemlik, yonca tohumu desteklerimiz var. İlimizde silajlık mısır üretiminin yaygınlaşması için projeler geliştirdik. Van'da yapılan tarım ve hayvancılığı bir üst seviyeye çıkartmak için çalışmalarımız devam ediyor. Desteklemeler sayesinde hayvan sayısı daha da artacak." diye konuştu.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek

İstihdam, Tarım, OSB, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak 13:36 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:33 Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
13:36 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak
13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
13:33 Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:30 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor         
13:43
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili açıklama: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili açıklama: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:32
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
13:28
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:49:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement