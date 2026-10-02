Van'daki 37 su ürünleri tesisinde yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'daki 37 su ürünleri tesisinde yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'daki 37 su ürünleri tesisinde yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 37 su ürünleri tesisinde yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretilirken sektörün kent ekonomisine yıllık yaklaşık 25 milyon dolar katkı sağladığı bildirildi. Son 9 yılda su kaynaklarına 5,5 milyon yavru sazan bırakıldı, bu yıl 8 gölete 700 bin yavru sazan aktarıldı.

Van'daki 37 su ürünleri yetiştiricilik tesisinde yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretimi gerçekleştirilirken, sektörün kent ekonomisine yıllık yaklaşık 25 milyon dolar katkı sağladığı bildirildi.

Van'da su ürünleri faaliyetleri; yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma olmak üzere üç temel alanda yürütülüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 37 su ürünleri yetiştiricilik tesisinin toplam kapasitesinin 3 bin 732 ton/yıl olduğu belirtildi. Kentte ayrıca 10 kuluçkahane bulunuyor. Bu tesislerin yıllık yavru alabalık kapasitesi 50 milyon adet seviyesinde bulunurken, kurulum aşamasındaki yeni tesislerin de devreye alınmasıyla birlikte Van'ın yavru alabalık ve alabalık yumurtası üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 550 milyon adede ulaşması hedefleniyor.

Van Gölü ve Erçek Gölü'nde inci kefali avcılığı

Van'ın su ürünleri faaliyetlerinde inci kefali avcılığı da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü'nde 77, Erçek Gölü'nde ise 3 olmak üzere kent genelinde toplam 80 balıkçı teknesi bulunuyor. Bu teknelerle yılda yaklaşık 7 bin ila 7 bin 500 ton arasında inci kefali avcılığı gerçekleştiriliyor.

9 yılda 5,5 milyon yavru sazan bırakıldı

Van'daki su kaynaklarının balık stoklarının desteklenmesi amacıyla balıklandırma çalışmaları da sürdürülüyor. Bakanlığın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl Van'ın farklı ilçelerinde bulunan 8 gölete yaklaşık 700 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Son 9 yılda ise kentteki farklı su kaynaklarına toplam 5,5 milyon adet yavru sazan bırakıldığı bildirildi. Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, su ürünleri potansiyelinin artırılması ve bölge halkının geçim kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hedef su ürünleri ekonomisini büyütmek

Van'da yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma faaliyetlerinin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 25 milyon dolar katkı sağladığı belirtildi. Yeni yatırımların hayata geçirilmesi, mevcut tesislerde kapasite artışlarının yapılması ve balıklandırma çalışmalarının devam ettirilmesiyle birlikte su ürünleri sektörünün ekonomik katkısının önümüzdeki yıllarda daha da artırılması hedefleniyor.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen yavru sazan balıkların yaklaşık 700 bini Van'ın Çaldıran, İpekyolu, Saray ve Özalp ilçelerinde bulunan 8 gölete aktarıldı. Kentte yürütülen balıklandırma çalışmalarına İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nizamettin Yıldızbaş, mahalle muhtarı ve yöre halkı katıldı.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelÇevreVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaymakam ile başsavcının ’patates’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Savaşta yeni dönem iddiası Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
14:18
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti Devre arasında gönderiyor
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:54:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'daki 37 su ürünleri tesisinde yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei