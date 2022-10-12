Van haberleri | Van'da tekstil zirvesi düzenlendi

Van Valiliği ve Fast Company Türkiye dergisinin iş birliği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin destekleriyle düzenlenen Van Tekstil Zirvesine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kentte açılacak 15 fabrikada bir yıl içerisinde 15-20 bin istihdamın öngörüldüğünü belirterek, "Van büyük potansiyeli olan bir il. Van'ın teşvikleri, ayrıcalıkları, kolaylıkları iş dünyası için sağladığı ortam çok uygun. En önemlisi çalışmak isteyen genç bir nüfusun olması. Özellikle çalışmak isteyen genç kadınların olması bizim en büyük tarafımız. Ayrıca Van'ın misafirperverliği, dışarıdan gelen insanlara karşı kucaklayıcı bir tavrın olması da önemli. İnşallah önümüzdeki yıl 15 ila 20 bin istihdam planlıyoruz. Nihai hedefimiz 5 yılda 50 bin. İnşallah 10 yılda da 100 bin olur. Van; sadece kendisine değil çevresine, Türkiye'ye hatta orta Asya'ya kadar bir ticaret merkezi, bir lojistik üs, bir eğitim merkezi, bir sağlık üssü, doğunun parlayan yıldızı, güneşi olacak. Buna inanıyorum. Biz de tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Van'ın önünün açık olduğunu vurgulayan Vali Balcı, "Ayrıca biz mantık olarak da sırf insanlarımız iş bulsun, istihdam artsın, ihracat artsın iş adamlarının hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için bürokratik engel çıkarmıyoruz, bilakis onları hızlı bir şekilde aşmak için de canla, başla aşıyoruz. Bu da en önemli işlerden birisidir" ifadelerini kullandı.

"720 bin kişiyi istihdam ediyoruz"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya ise yaptığı konuşmasında giyim sektörünün genel bir panoramasını sundu. Toplam hacmi 60 milyar dolara yaklaşan bir sektör olduklarını hatırlatan Kaya, "81 ilimizin tamamında varız ve yüzde 99'u KOBİ olmak üzere 60 bine yakın firmamızla üretim yapıyoruz. 720 bini aşkın kişiyi istihdam ediyoruz ve çalışanlarımızın yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor. Dünyanın altıncı, AB'nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Denim ihracatında birinci, çorapta ikinci sıradayız" diye konuştu.

Fast Company Türkiye Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'nun moderatörlüğünde Narkonteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, Giteks Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Gümüşkaya ve Ege Örgü Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Adiyan'ın katıldığı panel ile devam eden program, moderatörlüğünü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı'nın yaptığı, Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Genç Girişimciler Kurulu İcra Başkanı Mehmet Seyhan Demir'in katıldığı "Yeşil Dönüşüm/Teknoloji, risk mi fırsat mı?" başlıklı oturumla sona erdi. - VAN