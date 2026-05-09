Van-Hakkari Yolu Yeniden Açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), heyelan nedeniyle kapanan Van-Hakkari devlet yolunun, yapılan servis yoluyla yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.
KGM'den konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, 13 Nisan'da Van-Hakkari devlet yolunun Akçalı mevki 39'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle 20 Nisan'da güzergahın trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı.
Söz konusu güzergahın karşı tarafında 2,5 kilometrelik servis yolu yapıldığı belirtilen açıklamada, panel köprünün ve trafik işaretlemelerinin tamamlanmasıyla yolun bugün saat 14.30 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi.
