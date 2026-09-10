Van OSB Başkanı Aslan, KOSGEB destekleri toplantısında girişimcilere seslendi - Son Dakika
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Van OSB Başkanı Aslan, KOSGEB destekleri toplantısında girişimcilere seslendi

Van OSB Başkanı Aslan, KOSGEB destekleri toplantısında girişimcilere seslendi
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Van OSB Başkanı Memet Aslan, KOSGEB'in güncel destek paketlerine ilişkin bilgilendirme programında girişimci ve işletmeleri sunulan fırsatlardan yararlanmaya davet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, DAKA ve Van OSB işbirliğiyle düzenlenen toplantıda yapay zeka kredi, kapasite geliştirme ve istihdamı koruma destek programları anlatıldı.

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, KOSGEB'in güncel destek paketlerine ilişkin düzenlenen bilgilendirme programında konuşarak tüm girişimci ve işletmeleri sunulan fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Van OSB Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen "KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Programı" kapsamında sanayici, girişimci ve işletme temsilcileri bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van OSB Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda, KOSGEB'in en güncel destek kalemleri ve teşvik programları detaylı şekilde ele alındı.

Girişimci ve işletmelere kritik bilgilendirme

Toplantının açılışında konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, KOSGEB'in sunduğu güncel desteklerin kent ekonomisi ve sanayi üretimi için önemine dikkat çekti. Aslan, KOSGEB'in güncel destekleri hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında tüm girişimci ve işletmeleri görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

"Girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Aslan, kentin üretim kapasitesini yükseltmek ve sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına bu tür bilgilendirme toplantılarını sürdüreceklerini ifade ederek, destek programlarının Van ve bölge sanayisi için hayırlı olmasını temenni etti. Girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aslan, güncel desteklerin sanayiciye güç katacağını söyledi.

Düzenlenen bilgilendirme programı kapsamında KOSGEB uzmanları "Yapay Zeka Kredi Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yapay Zeka, Ekonomi, Kosgeb, OSB, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van OSB Başkanı Aslan, KOSGEB destekleri toplantısında girişimcilere seslendi - Son Dakika

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