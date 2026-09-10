Van OSB Başkanı Aslan, KOSGEB destekleri toplantısında girişimcilere seslendi

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, KOSGEB'in güncel destek paketlerine ilişkin düzenlenen bilgilendirme programında konuşarak tüm girişimci ve işletmeleri sunulan fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Van OSB Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen "KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Programı" kapsamında sanayici, girişimci ve işletme temsilcileri bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van OSB Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda, KOSGEB'in en güncel destek kalemleri ve teşvik programları detaylı şekilde ele alındı.

Girişimci ve işletmelere kritik bilgilendirme

Toplantının açılışında konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, KOSGEB'in sunduğu güncel desteklerin kent ekonomisi ve sanayi üretimi için önemine dikkat çekti. Aslan, KOSGEB'in güncel destekleri hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında tüm girişimci ve işletmeleri görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

"Girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Aslan, kentin üretim kapasitesini yükseltmek ve sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına bu tür bilgilendirme toplantılarını sürdüreceklerini ifade ederek, destek programlarının Van ve bölge sanayisi için hayırlı olmasını temenni etti. Girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aslan, güncel desteklerin sanayiciye güç katacağını söyledi.

Düzenlenen bilgilendirme programı kapsamında KOSGEB uzmanları "Yapay Zeka Kredi Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı" konularında katılımcıları bilgilendirdi.