Van OSB'de İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Van OSB'de İstişare Toplantısı

Van OSB\'de İstişare Toplantısı

Sanayicilerle yapılan toplantıda 2024 değerlendirmesi ve 2025 projeleri ele alındı.

16.01.2025 14:46
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, sanayicilerle istişare toplantısı yaptı.

Van OSB tarafından düzenlenen dayanışma ve istişare toplantıları devam ediyor. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantıları dün başlamıştı. 2024 yılının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, ayrıca 2025 yılı projeleri de ele alındı. Van Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu ile sanayinin ve sanayicinin sorunları ve çözümünün masaya yatırıldığı toplantıda, sanayicilerle fikir alışverişinde bulunuldu. - VAN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, OSB, van, Son Dakika

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