Van OSB\'de İstişare Toplantısı

Ekonomi

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, sanayicilerle istişare toplantısı yaptı.

Van OSB tarafından düzenlenen dayanışma ve istişare toplantıları devam ediyor. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantıları dün başlamıştı. 2024 yılının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, ayrıca 2025 yılı projeleri de ele alındı. Van Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu ile sanayinin ve sanayicinin sorunları ve çözümünün masaya yatırıldığı toplantıda, sanayicilerle fikir alışverişinde bulunuldu. - VAN