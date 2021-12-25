Van OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı.

Van OSB toplantı salonunda yapılan 2021 yılının son müteşebbis heyeti toplantısı, Heyet Başkanı Vali Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında ve heyet üyelerinin katılımıyla yapıldı. Önemli kararların alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu ve maddelerin tek tek masaya yatırıldığını söyledi. Gerekli müzakerelerin yapıldığını da dile getiren Memet Aslan, "OSB'mize ve ilimize yatırım yapmak isteyen firmaların arsa talepleri değerlendirildi. İlimizin ve ülkemizin ekonomisine, üretimine ve istihdamına katkı sunacaklarına kanaat getirilen firmalara sanayi parseli tahsisleri yapıldı. Arsa tahsisi yapılan yeni ortaklarımız inşallah ilimizin ve ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına birlikte omuz vermiş olacağız. Yeni tahsislerin yeni ortaklarımıza ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyoruz. 2021 yılı gerçekleşen bütçemiz üzerinde müzakereler yapıldı. Bütçe disiplini çerçevesinde reel, şeffaf ve öngörüsü yüksek gerçekleşen bütçemiz değerli heyet üyelerimizin takdirini topladı. Gerçekleşen bütçemizin heyet üyeleri tarafından ibra edildikten sonra 2022 yılı tahmini bütçemizin analizi yapıldı. Aynı hassasiyetle gerçekçi, piyasa koşullarına uyumlu, bütçe disiplininden taviz verilmeden, her gelir ve gider kaleminin en ince ayrıntısına kadar tetkik edildiği, yatırım ve yatırımcıyı özendirici tahmini bütçemiz kabul gördü ve onaylandı. İlimize ve sanayicimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2021 yılı sonu itibari ile OSB'mizin güçlü mali yapısı müteşebbis heyeti üyelerimizin takdirini kazandı. 2021 yılı faaliyet raporları değerlendirildi. 2021 yılında yapılan tüm faaliyetler yatırım özendirici, sanayi altyapısını güçlendirici faaliyetler bir bir kabul gördü. Kesintisiz ve eksiksiz yapılan hizmetler memnuniyetle karşılandı. 2021 yılı hedefleri konuşuldu. Stratejik planlar değerlendirildi, öneriler alındı. İlimizi, bölgemizi ve ülkemizi büyütmek ve kalkındırmak için fizibilite çalışması tamamlanan 4. tevsi alanımızdaki 63 hektar alanın durumu konuşuldu, atılacak adımlar müzakere edildi. Hedef en kısa zaman içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile görüşerek 2022 yılı yatırım programına aldırmak ve akabinde yapılacak altyapı çalışmaları neticesinde tahsise hazır hale getirmektir. Son olarak ilimizin güncel konuları ve sorunları konuşuldu. Sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu. İlimizin ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine aklın ve bilimin öncülüğünde nasıl katkı sunabiliriz tartışmaları yapıldı. Kıymetli heyet üyelerimiz, yönetim kurulumuza özverili ve fedakar çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi. Bizler yönetim kurulu olarak müteşebbis heyetimize bizlere vermiş oldukları desteklerden ve bize duydukları güvenden dolayı teşekkürlerimizi arz ettik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz" dedi. - VAN