Van OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van OSB'de üretim ve istihdam artışı hedefleri görüşüldü, yeni projeler değerlendirildi.

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, OSB Başkanı Memet Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Van OSB hizmet binasında düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, bölgenin mevcut durumu, sanayicilerin talepleri ve devam eden çalışmalar ele alındı. Başkan Memet Aslan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Van OSB'nin bölge ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Gündem maddeleri ele alındı

Toplantıda gündem maddeleri detaylı şekilde görüşülerek değerlendirmeye alındı. Altyapı çalışmaları, enerji ihtiyacı, yatırım alanlarının genişletilmesi ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

"Üretim ve istihdam önceliğimiz"

Başkan Aslan, Van OSB'nin gelişimi için ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Sanayimizin güçlenmesi, üretimin artması ve istihdamın genişlemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van'ı üretim ve yatırım merkezi haline getirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Yeni projeler değerlendirildi

Toplantıda ayrıca, Van OSB'de planlanan yeni projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bölgeye yeni yatırımcıların kazandırılması, mevcut işletmelerin kapasite artırımı ve ihracatın geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından alınan kararların hayata geçirilmesi temennisiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:02:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.