Van-Tahran Tren Seferleri Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Van-Tahran Tren Seferleri Başlıyor

Van-Tahran Tren Seferleri Başlıyor

Bakan Uraloğlu, Van-Tahran yolcu trenlerinin bilet satışına 20 Şubat'ta başlanacağını açıkladı.

30.01.2025 10:41
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Van- Tahran yolcu trenlerinin bilet satışlarını 20 Şubat'ta başlatıyoruz" söylemi Vanlı turizmcileri heyecanlandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasındaki karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı masaya yatırıldı. Toplantı sonunda açıklamada bulunan Uraloğlu, havacılıkta ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasında iletişim artırılması hususlarını ele aldıklarını belirterek, demiryolu ile yük taşımacılığında kapasitenin 1 milyon tona çıkarılması fikrinde mutabık kaldıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmek gerekir noktasında mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin bilet satışlarını ise 20 Şubat'ta başlatıyoruz" dedi.

" Türk Hava Yolları, Van turizmini daha kaliteli ve nitelikli hale getirebilir"

Bakan Uraloğlu'nun bu açıklamaları, özellikle turizmciler başta olmak üzere Van esnafını heyecanlandırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TURSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, tren seferleri olmasın demiyoruz. O da elimizdeki bir materyal olsun ama milli hava yolumuz Türk Hava Yolları haftada iki gün Van-Tahran arası uçuş yapabilir. Malum Türk Hava Yollarının uçak filosu; dünyanın üçüncü, dördüncü büyük filosuna sahip bir hava yolu ve ülkemizin, devletimizin milli hava yolu. Sayın Bakanımızdan talebimiz, beklentimiz, Van- Tahran arasında haftada sadece iki gün tarifeli sefer yapılmasıdır. Bizler İran'ın uzak bölgelerinden nitelikli, kaliteli turisti bu bölgeye getirebiliriz. Zaten bu bölgede ciddi anlamda bir İran pazarı var ama Türk Hava Yolları, bunu biraz daha kaliteli ve nitelikli bir hale getirebilir. Artık insanlar için zaman ve rahatlık çok kıymetli oldu. İnsanlar artık zamanını iyi kullanmak istiyor. Bu nedenle uçak seferlerinin de başlatılmasını istiyoruz" dedi.

"Tahran'dan gelecek olan tren seferleri, ekonomimize ayrı bir ivme kazandıracak"

Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise tren seferlerinin ciddi anlamda İranlı turist kitlesini arttıracağını belirterek, "Özellikle ekonomimize ciddi katkılar sağlayacaktır. Zaten ekonomimizin en büyük kazançlarından biri olan İran pazarı, özellikle mart ayından ekim ayına kadar ekonomimize ciddi katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında Tahran'dan gelecek olan tren seferleri de ekonomimize ayrıca bir ivme kazandıracaktır. Milletvekilimiz Kayhan Türkmenoğlu'nun girişimleri ile birlikte İran'da bir çalışma yapıldı ve bu konular orada konuşuldu. Bizler bu konuyla ilgili uzun zamandır yapılan çalışmaların meyvesini aldık. Umarım bu saatten sonra hep devamlılığı arz ederek ilerler ve İranlıların Van'daki potansiyelinde ciddi anlamda artış olur. Bizler bunun yanında uçak seferlerinin de olmasını istiyoruz. Özellikle Tahran ve Tebriz uçak seferlerinin de olması, buraya farklı bir renk katacaktır. Nasıl karayolu ve şubat ayında başlayacak olan tren seferleri, buraya bir renk kattıysa, uçak seferlerinin de olması turizm potansiyeline bir renk katacaktır" ifadelerini kullandı.

"Van-Tahran ve Van- Erbil uçak seferlerinin olmasını istiyoruz"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan da, tren seferlerinin geç kalınmış olumlu bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Van'ın turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Malum karayolunda yapılan yolculukta bazen hava şartlarına bağlı olarak aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu anlamda tren yolu güvenli bir taşımadır. Bunun yanında uçak seferlerinin de olması gerekiyor. Çünkü günü birlik iş adamları gelip gitmek istiyor. Bugün Tahran- Van arası otobüsle yolculuk 15-16 saat sürüyor. Tren seferleri daha da uzun sürecek. Bu nedenle uçak seferlerinin de olması gerekiyor. Van-Tahran ve Van-Erbil arası uçak seferlerinin olması gerekir. Van'a gelen misafirlerin rahat edebilmesi ve zamandan faydalanabilmeleri için uçak seferlerinin olması gerekir. Çünkü misafirlerin çoğu uçak seferlerinin olmamasından, uzak mesafe olmasından dert yakınıyorlar. Bu anlamda uçak seferleri Van için şarttır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van-Tahran Tren Seferleri Başlıyor - Son Dakika

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