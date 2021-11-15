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Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak - Son Dakika

Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak

15.11.2021 16:53
Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Van Teknokent işbirliğinde "Türkiye'nin Gelişmekte Olan Doğu İllerinde Kadın Girişimciliğini Geliştirme Programı (Womenpreneurs4Turkey)" hayata geçirilecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Van Teknokent işbirliğinde " Türkiye'nin Gelişmekte Olan Doğu İllerinde Kadın Girişimciliğini Geliştirme Programı (Womenpreneurs4Turkey)" hayata geçirilecek.

Van, Şırnak, Bitlis, Batman, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ağrı ve Hakkari illerinde hayata geçirilecek proje kapsamında doğrudan 500 kadına girişimcilik eğitimi verilecek olan programın lansman toplantısı Van Teknokent'te gerçekleştirildi. Toplantıya Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Van TSO uzun yıllardır bütün enerjisini ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemizde ve ilimizde kullanılması konusunda yoğun bir çaba harcıyor. Bunun için tüm ekibimizi kutluyoruz. Bugün belki çok büyük bir bütçeden bahsetmiyoruz, eş finansmanla beraber yaklaşık 600 bin TL'ye tekabül eden bir bütçe. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Büyükelçi fonlarından yararlanarak buradaki 'Teknoloji Tabanlı Kadın Eğitimine' destek vermek amacıyla ortak bir proje geliştirdik. Bu proje Van TSO ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) arasında ya da üniversitenin bir iştiraki arasında ilk kez gerçekleşen bir programdır. O yüzden heyecan vericidir" dedi.

"2 milyar Euro'luk bir kaynak var"

Bölgenin kayıt dışı ekonominin döndüğü bir bölge olarak bilindiğini ifade eden Başkan Takva, şöyle devam etti:

"Van şehri sahip olduğu potansiyellerle aslında kendi ölçeğinde belki de 10 vilayeti besleyebilecek ve geliştirebilecek kaynaklara sahiptir. Ama inatla ve ısrarla birazda bu girişimci ruhumuzun eksikliğinden mütevellit sürekli merkezi bütçe, merkezi hükümet, merkezi hükümet kaynakları ile kalkınma alışkanlığından da bizim hızlı bir şekilde sıyrılmamız lazım. Dünyada sadece bölgede bir yılda kullanabileceğimiz yaklaşık 2 milyar Euro'luk bir kaynak var. Avrupa Birliği kaynakları, uluslararası fon kaynakları, uluslararası bankalarımızın bölgedeki etkinliklere ayırmış olduğu kaynak bu çok ciddi bir rakamdır. Mesele bu kaynaklara erişimi güçlendirecek zihinsel bir iklim oluşturmak, bir proje hazırlama deneyimi de oluşturmak. Bu konuda bizim YYÜ'nün öncülüğüne ihtiyacımız var. Dolayısı ile bölge hep kayıt dışı ekonominin döndüğü bir bölge olarak biliniyor, şehrimiz de öyle biliniyor. Kayıt dışı ekonominin yıllık bölgedeki karşılığı 2 milyar dolardır ama bunun yerine ikame edebileceğimiz 1,5 katı olan 2 milyar Euro'luk da fon var para var. Yani biz o paraya erişimi kolaylaştırıp o kaynağın bölgemizde ve ilimizde kullanılmasını sağlayabiliriz."

"Proje değerlidir"

Van şehrinin nüfusunun 1 milyon 200 bin civarında ve bunun yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu dile getiren Takva, "Dolayısı ile tek ayaklı bir büyümeden söz etmek mümkün değil. Sadece erkeklerin yürüyüşü ile bizim bölgesel ve yerel kalkınma gerçekleştirmemiz söz konusu değil, bizim diğer yüzde 50'yi de mutlaka hayatın tarafı etmemiz lazım. İşte bu proje bu yönüyle çok niteliklidir, değerlidir. Özellikle dezavantajlı konumda olan kadınlarımızın teknoloji tabanlı eğitimle ilk kez tanışmalarına vesile olacak önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise projenin her aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti. Şevli, "Dünya genelinde teknoloji alanındaki işgücünün çok büyük bir bölümünü erkek çalışanlar oluşturmaktadır. Kadınlar, G7 ülkelerinde dahi teknolojik işgücünün yalnızca yüzde 30'unu oluştururken, bu oran Türkiye'de yüzde 10 civarında seyrediyor. Kadınların teknoloji dünyasında daha fazla ve daha donanımlı bir şekilde yer almalarını hedefleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetimi olarak, kadınlara yönelik projeler hazırlıyor ve yürütüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından desteklenmeye hak kazanan ve Van Teknokent ile Van Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yürütülecek olan 'Türkiye'nin Gelişmekte Olan Doğu İllerinde Kadın Girişimciliğini Geliştirme Programı' isimli projeyi, bu hedefimize hizmet etmesi açısından önemsiyoruz" diye konuştu.

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin de, destek kazanan "Doğu İllerinde Kadın Girişimciliğini Geliştirme Programı" projesiyle ilgili bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Van, Şırnak, Bitlis, Batman, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ağrı ve Hakkari illerinde gerçekleştirilecek olan projenin hedef kitlesini büyük firmalar, TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulları, KOBİ'ler, üniversiteler, teknoparklar/teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri, patent ve AR-GE tabanlı kadın girişimciler, yatırım firmaları, yatırımcılar, AR-GE merkezleri gibi kamu, kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde bulunan kadınlar oluşturuyor. - VAN

Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak
Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak
Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak
Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Takva, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van TSO'nun projesi Van Teknokent işbirliğinde hayat bulacak - Son Dakika Ekonomi


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