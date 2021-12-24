Üye Girişi
Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar - Son Dakika

Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar

24.12.2021 19:53

Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılarELAZIĞ Elazığ'da Çözüm Kültür Derneği tarafından işletilen kafede, son dönemlerde artan fiyatlar karşısında vatandaşlar uygun fiyata yemek yesin diye 3 çeşit yiyecek 10 liradan satılıyor.

Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar

ELAZIĞ Elazığ'da Çözüm Kültür Derneği tarafından işletilen kafede, son dönemlerde artan fiyatlar karşısında vatandaşlar uygun fiyata yemek yesin diye 3 çeşit yiyecek 10 liradan satılıyor.

Elazığ'da Çözüm Kültür Derneği tarafından işletilen kafede, son dönemlerde artan fiyatlara tepki göstermek için 3 çeşit yemek 10 liradan satışa sunulmaya başlandı. Kafede kar amacı güdülmeden vatandaşa yardım etmek amaçlandığı kaydedildi. Kampanyanın belirli bir süresinin olmadığını kaydeden işletme ortaklarından Bülent Seçkin Düztaş, "Bu sürecin herhangi bir gün sıralaması yok. Mümkün olduğunca süreci, gücümüz yettiğince gelen yardımlarla sürdüreceğiz. Bu işletme herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Bu işletme, personellerin giderleri çıkarıldıktan sonra tüm giderler bazen içeri girecek şekilde, zarar edilecek şekilde halkın tamamen temiz, sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için kurulmuş bir yerdir" dedi.

İşletmede kar gütmeden vatandaşa yardım etmek için bu uygulamayı başlattıklarını aktaran Düztaş, "Çözüm Kültür Derneği isminde bir yardım derneğimiz var. Daha önce pandemi süreci öncesinde kurulan bu dernek çerçevesinde, birçok insana çeşitli nakli yardımlarında bulunduk. Örneğin bir sene 500 civarında öğrenciyi giydirdik ve okuttuk tüm ihtiyaçlarının tamamını biz karşıladık. Geçen yıl patates, soğanın zirve yaptığı dönemde 5 kamyon patates ve soğanı Elazığ halkına ücretsiz bir şekilde dağıttık. Araya giren pandemi sürecinde bu yardımların süreklilik kazanması için bir ticari işletme açma düşüncesiyle aklımıza geldi. Bu yeri devir aldık burada en azından halkımızın sağlıklı temiz ve her şeyden önemlisi ekonomik krizin bu kadar yüksek olduğu dönemde ucuz gıdaya ulaşması için burayı açtık. Tabi bu yardımları yaparken bu yeri açarken birçok alanda ticarette ve başka konularda destekçilerimiz var. Bu kişilerin destekleri çerçevesinde 3 çeşit yemeği tabloid şeklinde 10 liraya veriyoruz. Bu sürecin herhangi bir gün sıralaması yok. Mümkün olduğunca süreci, gücümüz yettiğince, gelen yardımlarla sürdüreceğiz. Bu işletme herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Personellerin giderleri çıkarıldıktan sonra tüm giderler bazen içeri girecek şekilde, zarar edilecek şekilde halkın tamamen temiz sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için kurulmuş bir yerdir herkesi bekliyoruz" diye aktardı.

Yemeklerin yeterince lezzetli olduğunu aktaran müşterilerden Ahmet Akarsu ise "Gayet kalitelerine ödün vermeden çok lezzetli yemekler çıkıyorlar onlara teşekkür ediyoruz. Kullandıkları malzemeler kaliteli malzemelerdir. Gayet güzel memnunuz dileriz ki bu düşüşten dolayı bütün esnaf arkadaşlarımız da aynı kampanyaya uyarak vatandaşımız rahat bir nefes almak için gerekli indirim kolaylığı sağlar" şeklinde konuştu.

Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar
Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar
Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar

YORUMLAR
500

Yemek Tarifi, Elazığ, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar - Son Dakika Ekonomi


Mansur Yavaş, "Türkiye'de bir ilk" diyerek, çiftçiye mazot yardımı için tarih verdi Mansur Yavaş, "Türkiye'de bir ilk" diyerek, çiftçiye mazot yardımı için tarih verdi         
19:56
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!         
17:17
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
19:50 Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı
19:48 Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:34 Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar
19:33 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:32 Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 20:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement