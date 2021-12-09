Üye Girişi
Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı - Son Dakika

Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı

09.12.2021 16:40
Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı

Dolar kurundaki yükselişle vatandaşın bankalardaki toplam mevduatı içinde döviz ve altının payı yüzde 62,2 ile rekor kırdı. Bu oran 2001 krizi döneminde yüzde 61,5'e kadar yükselmişti.

Merkez Bankası (TCMB), dolar/TL'nin 14'ü görerek rekor kırdığı 26 Kasım-3 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı bu dönemde 1 milyar 104 milyon dolar düşüşle 231 milyar dolara geriledi. Dolar/euro ve dolar/ons altın paritelerinden arındırıldığında bu dönemde yerleşiklerin yabancı para mevduatında düşüş 667 milyon dolar oldu. Bu düşüşün 57 milyon doları ABD dolarından, 507 milyon doları eurodan, 109 milyon doları altından kaynaklı oldu. Söz konusu haftada yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı ise, 8,3 milyar TL düşüşle 1 trilyon 881 milyar TL'ye geriledi.

2001 KRİZİ SEVİYESİ DE AŞILDI

Böylece, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam mevduatı içinde yabancı para payı yüzde 62,2 ile tüm zamanların zirvesine yükseldi. Bu oran 2001 krizi sırasında yüzde 61,5 ile zirveye yükselmiş, 2011'de yüzde 27,4'e kadar gerilemişti. Son üç aylık dönemde parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatlarda yaklaşık 1,7 milyar dolarlık düşüş olsa da, döviz kurlarındaki artış sonucu toplam mevduat içinde TL'nin payı hızla geriledi. Resmi enflasyon yüzde 21'i aşarken TCMB'nin politika faizini yüzde 15'e çekmesiyle döviz kurları hızla yükselirken, TL mevduata dönük ilgi eksi reel faiz nedeniyle azaldı.

KREDİLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

26 Kasım-3 Aralık haftasında TL kredi hacmi, 29,5 milyar TL arttı. Bu artışın 5,6 milyar TL'si bireysel kredilerden, 23,9 milyar TL'si ise ticari kredilerden kaynaklandı. TL kredilerdeki artışa rağmen hem TL hem de döviz mevduattaki düşüş ise dikkat çekti.

Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı

Türk Lirası, Kasım, Döviz, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti 16:25 Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti
DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor 16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
16:28 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
16:29
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!         
16:16
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement