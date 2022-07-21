Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi - Son Dakika
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Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi

21.07.2022 11:05
Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği'nde göre ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarında ceza tutarı ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. Süresi içinde ödenen idari para cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarında ceza tutarı, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarının ödemesi ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde yapılacak. İdari para cezalarında indirim uygulaması, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edilecek.

SÜRE GEÇMEDEN ÖDENİRSE İNDİRİM YAPILACAK

İdari para cezalar, düzenlendikleri kanunlarda ödeme süresine yönelik bir belirlemenin bulunması halinde bu sürede, bulunmaması halinde ise belirlenen 1 aylık sürede ödenecek. Süresi içinde ödenen idari para cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam yüzde 75'inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacak.

Öte yandan, tebliğle 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022 tarihinden önce verilen idari para cezalarında indirim uygulaması konusuna da açıklık getirildi. ???????

YORUMLAR
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Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarına yönelik düzenleme yapıldı Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarına yönelik düzenleme yapıldı Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi - Son Dakika
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