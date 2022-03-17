VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan 'fiyat farkı' ve 'destek kredisi' talebi - Son Dakika
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VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan 'fiyat farkı' ve 'destek kredisi' talebi

17.03.2022 09:35
VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan 'fiyat farkı' ve 'destek kredisi' talebi

Van Ticaret ve Sanayi Odası İş İnsanları Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, iş dünyasının artan maliyetler ve ciddi şekilde düşen kar marjlarından dolayı çok zor günler geçirdiğini ifade ederek, devlete iş yapan şirketlere fiyat farklarının ödenmesi ve destek...

Van Ticaret ve Sanayi Odası İş İnsanları Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, iş dünyasının artan maliyetler ve ciddi şekilde düşen kar marjlarından dolayı çok zor günler geçirdiğini ifade ederek, devlete iş yapan şirketlere fiyat farklarının ödenmesi ve destek kredilerinin kullandırılması gerektiğini söyledi.

VATSO'da yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Kandaşoğlu, özelde Van genelde ise Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Daha sonra toplantı ile ilgili yönetim kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Kandaşoğlu, "Yaşadığımız coğrafya etrafında gelişen olaylardan ötürü ülkemizi etkileyen olumsuzluklar hepimizin malumudur. Bu zor ve meşakkatli süreçte, her zaman olduğu gibi bugün de en ağır yük yine sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın omuzlarındadır. Hemen her sektörde faaliyet içinde bulunan ve ülke ekonomisine verdiği vergilerle katkıda bulunan iş insanlarımız, dün olduğu gibi bugün de devletin tüm kurumlarının yanlarında olduğunu hissetmelidir" dedi.

İş dünyasının, artan maliyetler ve ciddi şekilde düşen kar marjlarından dolayı çok zor günler geçirdiğinin altını çizen Kandaşoğlu, "Hükümet tarafından açıklanan ve özellikle üretime dönük işletmeleri destekleme amaçlı kredilerin ivedilikle kullandırılması, kamu kurum ve kuruluşlarından beklenen alacaklarının acilen ödenmesi, kur farkı ve artan hammadde fiyatlarından dolayı oluşan fiyat farklarının acilen karşılanması ve bunun inşaat sezonu açılmadan önce çözüme kavuşturulması gereken sorunların başında gelmektedirler. Değindiğimiz bu sorunlar çözülmediği takdirde çok sayıda şirket iflas edecektir. İş dünyası temsilcileri olarak ülkemiz ekonomisinin bu zorlu süreci ancak karşılıklı özveri ile atlatacağı inancındayız. Nasıl devleti ekonomik anlamda ayakta tutan işletmeler ise işletmeleri de ayakta tutan asli unsur çalışanlardır. O yüzden ödeme zincirinin kesilmemesi gerekir. Bu anlamda fiyat farklarının devlete iş yapan şirketlere ödenmesi gerekir. Yoksa hiçbir şirket bunun altından kalkamaz. Hepimiz bu kapsamda bir kez daha düşünmeli ve bu genel fayda çerçevesinde katkı sunmalıyız" ifadelerini kullandı. - VAN

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Zahir Kandaşoğlu, Türkiye, kar, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan 'fiyat farkı' ve 'destek kredisi' talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan 'fiyat farkı' ve 'destek kredisi' talebi - Son Dakika
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