VEDAŞ, kuşların elektrik şebekesine temas ederek ölümünü önlemek için önemli bir projeye imza attı

Ekonomi

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), kuşların göç dönemlerinde ve tarım alanlarının ekim ve biçim zamanında elektrik şebekesine temas ederek ölmelerini önlemek amacıyla önemli bir projeye imza attı.

Kentte tarım yapılan bölgelerdeki elektrik direklerini daha güvenli hale getirmek için kuşkonmaz montajı ve orta gerilim izolasyon çalışmaları yürüten ekipler, 15 metre yüksekliğindeki sepetli platform araçlarını kullanarak görev yapıyor. Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yapılan çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, 15 metre yüksekliğindeki sepetli aracın üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında sürüler halinde tarım arazilerine gelen göçmen kuşların elektrik şebekelerine temas ederek elektrik akımına kapılıp telef olduklarını belirtti. Coşar, "Bu nedenle VEDAŞ olarak kuş çarpılmalarını önlemek için kuşların yoğun olarak şebekemize temas ettiği bölgelerde kuşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen esnek malzemeden yapılmış 'kuşkonmaz' aparatlarının montajı ve orta gerilim izolasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. VEDAŞ olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktayız. Yıl içerisindeki yeni tesis yapım çalışmalarımızın yanı sıra işletmede bakım onarım çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugün Ziyaret köyünde yapılan bakım çalışmalarındayız. Ziyaret köyünde bulunan yüksek gerilim hatlarımıza ait elektrik direklerinin tepesinde bulunan atlama ve izolatörlere ekiplerimizce giydirme izolasyon çalışması yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmayla özellikle direklerin tepesine konan kuşların ve göçmen kuşların telef olması engellenmektedir. Aynı zamanda da bu çarpmalardan dolayı doğabilecek kesintiler de minimize edilmektedir. Bu şekilde daha dirençli bir elektrik akım şebekesi yapmış olup kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamaktayız. Burada 4 araç 10 ekiple çalışma yapmaktayız. Ekiplerimiz yaklaşık 15 metre yükseklikte çalışmaktadır. Bu şekilde yılda binlerce direğimize izolasyon çalışması yapmaktayız. Vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz enerji ulaştırmak için çaba göstermekteyiz" dedi. - MUŞ