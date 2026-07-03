Venezuela\'ya Destek İçin 5 Milyon Euro

BBVA Grubu'nun Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından başlattığı 5 milyon euroluk insani yardım programına Garanti BBVA da Türkiye'den destek veriyor. Banka, çalışanlarının gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen bağış kampanyasıyla küresel dayanışma girişimine katkı sağlıyor.

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından BBVA Grubu, bölgedeki insani yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla 5 milyon euro bağış yapacağını açıkladı. Bağış; Kızılhaç, UNICEF, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve çeşitli yerel kuruluşlar aracılığıyla en acil ihtiyaçların karşılanması ve yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi için kullanılacak.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Venezuela'dan gelen haberler bizi derinden üzüyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Bağışımız ve dayanışma kampanyalarımızın yanı sıra, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin günlük yaşamlarına en kısa sürede dönebilmeleri için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

BBVA Grubu ayrıca faaliyet gösterdiği ülkelerde çalışanları ve müşterilerinin gönüllü katkılarıyla insani yardım çalışmalarını büyütmek amacıyla küresel bir dayanışma kampanyası başlattı.

Garanti BBVA da bu küresel dayanışmaya Türkiye'den destek vererek, çalışanlarının gönüllü katılımıyla bir bağış kampanyası başlattı.

Bu kapsamda çalışanlar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi resmi bağış hesapları üzerinden Venezuela'daki depremden etkilenen bölgelerde yürütülen insani yardım çalışmalarına destek olabilecek. Toplanan bağışlar, depremden etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve sahadaki yardım çalışmalarının desteklenmesi amacıyla UNICEF Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla ilgili bölgelere aktarılacak.

BBVA Grubu'nun Venezuela'da yürüttüğü destek çalışmaları

BBVA Grubu, Venezuela'daki depremlerin ardından kapsamlı bir insani yardım programını devreye aldı. Bu kapsamda; arama kurtarma, sağlık hizmetleri, temiz su ve sanitasyon, geçici barınma, temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı ve yeniden inşa faaliyetlerini desteklemek amacıyla 5 milyon euro bağış yapılacak. BBVA Provincial, depremden etkilenen çalışanları ve aileleri için psikososyal destek, geçici konaklama ve çalışan refahını destekleyen kapsamlı bir program başlattı. Depremden etkilenen müşterilerin finansal hizmetlere kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla banka hesapları arasındaki işlemlerden alınan komisyon ve ücretler geçici olarak kaldırıldı. BBVA Grubu, Meksika Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Venezuela'ya 28 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı. Grubun farklı ülkelerindeki uzman ekipleri de BBVA Provincial'e teknik destek sağlamayı sürdürüyor. - İSTANBUL