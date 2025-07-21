VENOM LR ve M2 QCB Tanıtımı IDEF 2025'te - Son Dakika
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Ekonomi

VENOM LR ve M2 QCB Tanıtımı IDEF 2025'te

21.07.2025 16:11
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Samsun Yurt Savunma, IDEF 2025'te VENOM LR top ve M2 QCB makineli tüfeği sergileyecek.

CANiK'in yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) ekosisteminde geliştirilen VENOM LR otomatik top ile 12,7 milimetre M2 QCB makineli tüfek, FNSS zırhlı kara araçlarına entegre biçimde 17'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin uluslararası vitrini IDEF, 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, SYS Grup tarafından geliştirilen düşük geri tepmeli, ayarlanabilir atım hızına sahip 30x113 milimetre VENOM LR topu, FNSS'nin çeşitli kara platformlarına entegre şekilde sergilenecek.

PARS 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ta yer alan SANCAK 30 Uzaktan Komutalı Kule (UKK) ve ZAHA Amfibi Zırhlı Hücum Aracı'ndaki ÇAKA 30 AT-O Uzun Menzilli Anti Tank UKK'ya entegre edilen VENOM LR'nin, muharebe sahasındaki güncel tehditlere karşı etkin bir çözüm sunması hedefleniyor.

VENOM LR, hafif yapısı ve düşük geri tepme özellikleri sayesinde farklı görev profillerine ve coğrafi koşullara kolaylıkla uyarlanabiliyor. Bu yönüyle, NATO ve dost müttefiklerin taleplerine kısa sürede yanıt verebilecek nitelikte geliştirilen silah sistemi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat kapasitesine de katkı sunacak.

Silah, kule ve platformun tamamının Türkiye'de tasarlanıp üretilmesiyle oluşturulan entegrasyonlar, yerli ekosistemin geldiği noktayı göstermesi ve dışa bağımlılığı azaltması açısından stratejik önem taşıyor.

Fuarda ayrıca, CANiK üretimi 12.7 milimetre M2 QCB makineli tüfekler, FNSS'nin TEBER-II 30/40 çift kişilik kulesine üçüncü eş eksenli silah olarak, ÇAKA AT-K Kısa Menzilli Anti-Tank UKK'ya ise ana silah olarak entegre şekilde sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, grup olarak yürüttükleri stratejik çalışmalarla kendi bünyelerinde güncel tehditlere en iyi şekilde yanıt verebilen bir ekosistem inşa ettiklerini belirtti.

Bunun yanında Türk savunma sanayisi bünyesinde yer alan platform üreticileriyle uzun zamandır yakın işbirliği içinde olduklarını aktaran Aral, bu sayede var olan yeteneklerin bir araya getirilmesiyle başarılı entegrasyon örneklerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

IDEF 2025'te bu çabaların en yeni örneklerini uluslararası arenaya taşıyacaklarını vurgulayan Aral, Türk savunma sanayisindeki kabiliyetlerle geliştirdikleri ekosistemin, oluşturdukları işbirliği VENOM LR'nin FNSS'nin dünya çapında ünlü kara platformlarında yer almasıyla kendisini göstereceğinin altını çizdi.

Platform üreticileriyle bugüne kadar hayata geçirdikleri başarılı entegrasyon örneklerinin sayısını gelecek dönemde daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aral, şöyle devam etti:

"PARS 4×4 ve ZAHA, VENOM LR ile birlikte kullanıcılar, ileri gözetlemeden İHA karşı tedbirlerine, özel operasyonlardan amfibi harekatına kadar tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek bir yetenek setine kavuşacak. Bu işbirliği, Türk savunma sanayisinin bütünleşik üretim gücünü uluslararası alanda kanıtını oluşturuyor. Tamamen yerli çözümlerle ortaya çıkarılan bu konseptler, kullanıcılara üstün operasyonel kabiliyet vadediyor. Tümüyle yerli olması dolayısıyla da platformların ihracat olanaklarını artırıyor, Türk savunma sanayisinin ihracat odaklı büyüme vizyonunu güçlü biçimde destekliyor."

FNSS Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt, "Özkaynaklarımızla tasarladığımız kule sistemlerimizi, görüş birimi, hareket kontrol sistemleri, atış kontrol bilgisayarı, yazılımları ve nihayetinde, ateş gücünü sağlayan silah sistemleriyle birlikte, tamamı yerli ve milli olarak üreterek, kullanıcıların hizmetine sunabiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, Politika, istanbul, İhracat, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VENOM LR ve M2 QCB Tanıtımı IDEF 2025'te - Son Dakika

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