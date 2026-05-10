Vergi Reformu Önerisi

10.05.2026 12:10
ATO Başkanı Baran, vergi sisteminde indirimlerin kaldırılmasını ve tek oranlı sistemi önerdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminde kapsamlı reform önerisinde bulunarak, "Kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve vergiye yönelik birçok düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teklifin, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına, dış ticaret dengesinin iyileştirilmesine, yüksek katma değerli üretimin ve teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baran, "Güncel ekonomik gelişmelere uyum sağlamayı ve artan petrol fiyatları nedeniyle ortaya çıkan ek döviz ihtiyacını karşılamayı da amaçlayan yeni vergi düzenlemelerinin üretim ve yatırım ortamına pozitif etki yapacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Baran, teklifte üretim, ihracat, teknoloji yatırımları ve yabancı sermayeyi teşvik eden olumlu başlıklar bulunduğuna işaret etti.

Üretimi ve yatırımı teşvik eden her adımı değerli bulduklarının altını çizen Baran, özellikle sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalara sağlanan kurumlar vergisi indirimini olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

KDV sisteminde sadeleştirme önerisi

Baran, döviz ve altın girişini teşvik eden, varlık barışı dahil teklif içinde yer alan düzenlemelerin uzun vadeli olması için öncelikle vergi sisteminin bütüncül bakış açısıyla ele alınması gerektiğini, sürekli değişen vergi düzenlemelerinin öngörülebilirliği zayıflattığını belirtti.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi Usul kanunlarında zaman zaman yapılan değişikliklere dikkati çeken Baran, dijitalleşen ekonomide mükellef haklarının daha güçlü şekilde mevzuata ve idari uygulamalara yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Baran, KDV sisteminin sadeleşmesinin sağlayacağı katkılara da işaret ederek, mükellef haklarını esas alan, kayıt dışılıkla mücadelede güven veren, anlaşılır, uygulanabilir ve uyum maliyeti düşük bir yapı oluşturulması gerektiğini anlattı.

"Vergide istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır"

Sistemin, üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu, vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir. Bilhassa kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır."

Kaynak: AA

