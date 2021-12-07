Üye Girişi
"Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler zaman ve maliyetten tasarruf ediyor" - Son Dakika

"Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler zaman ve maliyetten tasarruf ediyor"

07.12.2021 12:28
"Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler zaman ve maliyetten tasarruf ediyor"

Dijital dönüşümün hızlanmasına paralel olarak değişen tüketici beklenti ve alışkanlıkları, şirketleri müşteri deneyimini tasarlamaya yönlendiri-yor.Dogma Alares ve DASH İş Tasarımı ve İnovasyon Lideri Sonat Kaymaz, "Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler, zaman ve maliyetten tasarruf ediyor.

Dijital dönüşümün hızlanmasına paralel olarak değişen tüketici beklenti ve alışkanlıkları, şirketleri müşteri deneyimini tasarlamaya yönlendiri-yor.Dogma Alares ve DASH İş Tasarımı ve İnovasyon Lideri Sonat Kaymaz, "Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler, zaman ve maliyetten tasarruf ediyor. Müşteri deneyimine 1 dolarlık yatırım yapan şirketler de karşılığında 100 dolarlık dö-nüş sağlıyor" dedi.

Dijital dönüşümle birlikte tüketici alışkanlık ve beğenileri de hızla değişiyor. Bu du-ruma uyum sağlamak isteyen şirketler de önceliklerini değiştiriyor. Araştırma şirketi Gartner'ın konuya dair yayınladığı rapora göre, şirketlerin yüzde 89'u müşteri den-eyiminin rekabette öncelik olduğunu ve şirketlerin önümüzdeki dönemde müşteri deneyimi stratejilerine daha fazla alan açacağını gösteriyor. IDC tarafından açıklanan veriler ise pandemi öncesinde işini daha verimli ve karlı hale getirmeyi önceliklendi-ren şirketlere önümüzdeki 12-24 ayda hangi stratejik iş hedeflerinin önem ka-zanacağı sorulduğunda ilk sırada müşterileri deneyimini belirttiklerine dikkat çekiyor. Yaşanan değişime paralel olarak faaliyetlerini gözden geçiren şirketler, temeline somut veriler yerleştirdikleri bir kullanıcı deneyimi tasarlamak istiyor.

Veriye dayalı servis tasarımı hizmeti sunmak için, DASH çatısı altında şirketlere yeni dönemin kullanıcı alışkanlıklarına uygun çözümler sunan Dogma Alares'in İş Tasarımı ve İnovasyon Lideri Sonat Kaymaz konuyla ilgili, "İyi deneyimin tanımı her alanda farklı bir anlam ifade ediyor. Dogma Alares olarak, servis tasarımında uzmanlaştık. Markaların müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için ihtiyaç duydukları adımların farkında olarak, dünyanın ve Türkiye'nin en prestijli tasarım stüdyoları, ajansları ve startup'larında görev almış bir ekibiz. Dogma Alares'in deneyimli strateji danışmanlığı, makine öğrenimi ve teknoloji mimarisi geliştirme kadrosuyla, yeni ürün ve deneyimler tasarlıyoruz. Böylece markalara maliyetten zaman tasarrufuna kadar birçok avantaj sağlıyoruz" dedi.

1 DOLARLIK YATIRIM 100 DOLARLIK DEĞER OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Pandemi döneminde birebir iletişimin dijitale aktarıldığı bir süreçte şirketlerin yeni deneyim metotları oluşturmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Sonat Kaymaz, "Yapılan araştırmalar, şirketlerin önümüzdeki dönemde iş stratejilerinde müşteri deneyimine daha fazla alan açacağını gösteriyor. Gartner'ın bu konuda yayınladığı başka bir araştırma, müşteri deneyimine yapılan 1 dolarlık yatırımın 100 dolarlık değer olarak geri döneceği yönünde. Forrester araştırma şirketi de bu analizi doğrular şekilde her 10 bin dolarlık kullanıcı deneyimi yatırımının 2 yıl içerisinde yüzde 250 oranında geri

dönüş yaratacağını belirtiyor. Bu yüzden Dogma Alares olarak kullanıcı verilerini an-lamlandırarak, kullanıcılara yeni ve benimseyecekleri deneyimler sunmak için DASH çatısını tasarladık. İçgörüye dayalı değer üretmeyi merkeze koyarak ilerlediğimiz bu yolda, kullanıcı araştırmaları, ürün ve servis tasarımı, son kullanıcı için en yalın ürünü (MVP) oluşturma, kullanıcı edinme, kullanıcı yolculuğu ve değer önerisi tasarımı gibi birçok faaliyete odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

VERİLERLE ZAMANDAN TASARRUF EDEN MARKALAR MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Kullanıcı verisine dayalı tasarım çözümlerinin şirketlere zaman ve maliyetten tasarruf ettirerek verimlilik sağladığını kaydeden Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner ise şunları paylaştı:

"Müşterilerimizle beraber yaptığımız projeler, hem gelir artışı sağlarken, hem de maliyetlerde ve pazara gitme zamanlarında önemli tasarruflar sağlıyor. Strateji danışmanlığı deneyimlerimizi ve teknoloji mimarisi geliştirme kaslarımızı makine öğrenmesiyle harmanlayarak projeleri uçtan uca ele alıyoruz. Kağıt üstünde kalan değil, hayata geçen projeler yapıyoruz."

Dogma Alares ve DASH Kullanıcı Deneyim Tasarımı Lideri Onur Oral ise geleceğe dair stratejilerini şu sözlerle aktardı:

"2 senedir Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla birlikte çalışarak ürün ve servisler geliştiren ekibimiz sayesinde, veriye dayalı, tasarım odaklı düşünme metodolojisi ve yeni nesil fikirlerle son kullanıcılara dokunduğumuz bir yapı kurmayı hedefliyoruz."


Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler zaman ve maliyetten tasarruf ediyor
Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler zaman ve maliyetten tasarruf ediyor

Türkiye, Pandemi, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler zaman ve maliyetten tasarruf ediyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var 12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 11:56 Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son Dakika Haberleri
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var
12:39 Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek         
13:11
Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide         
13:04
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: "Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler zaman ve maliyetten tasarruf ediyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement