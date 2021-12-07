Dijital dönüşümün hızlanmasına paralel olarak değişen tüketici beklenti ve alışkanlıkları, şirketleri müşteri deneyimini tasarlamaya yönlendiri-yor.Dogma Alares ve DASH İş Tasarımı ve İnovasyon Lideri Sonat Kaymaz, "Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler, zaman ve maliyetten tasarruf ediyor. Müşteri deneyimine 1 dolarlık yatırım yapan şirketler de karşılığında 100 dolarlık dö-nüş sağlıyor" dedi.

Dijital dönüşümle birlikte tüketici alışkanlık ve beğenileri de hızla değişiyor. Bu du-ruma uyum sağlamak isteyen şirketler de önceliklerini değiştiriyor. Araştırma şirketi Gartner'ın konuya dair yayınladığı rapora göre, şirketlerin yüzde 89'u müşteri den-eyiminin rekabette öncelik olduğunu ve şirketlerin önümüzdeki dönemde müşteri deneyimi stratejilerine daha fazla alan açacağını gösteriyor. IDC tarafından açıklanan veriler ise pandemi öncesinde işini daha verimli ve karlı hale getirmeyi önceliklendi-ren şirketlere önümüzdeki 12-24 ayda hangi stratejik iş hedeflerinin önem ka-zanacağı sorulduğunda ilk sırada müşterileri deneyimini belirttiklerine dikkat çekiyor. Yaşanan değişime paralel olarak faaliyetlerini gözden geçiren şirketler, temeline somut veriler yerleştirdikleri bir kullanıcı deneyimi tasarlamak istiyor.

Veriye dayalı servis tasarımı hizmeti sunmak için, DASH çatısı altında şirketlere yeni dönemin kullanıcı alışkanlıklarına uygun çözümler sunan Dogma Alares'in İş Tasarımı ve İnovasyon Lideri Sonat Kaymaz konuyla ilgili, "İyi deneyimin tanımı her alanda farklı bir anlam ifade ediyor. Dogma Alares olarak, servis tasarımında uzmanlaştık. Markaların müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için ihtiyaç duydukları adımların farkında olarak, dünyanın ve Türkiye'nin en prestijli tasarım stüdyoları, ajansları ve startup'larında görev almış bir ekibiz. Dogma Alares'in deneyimli strateji danışmanlığı, makine öğrenimi ve teknoloji mimarisi geliştirme kadrosuyla, yeni ürün ve deneyimler tasarlıyoruz. Böylece markalara maliyetten zaman tasarrufuna kadar birçok avantaj sağlıyoruz" dedi.

1 DOLARLIK YATIRIM 100 DOLARLIK DEĞER OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Pandemi döneminde birebir iletişimin dijitale aktarıldığı bir süreçte şirketlerin yeni deneyim metotları oluşturmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Sonat Kaymaz, "Yapılan araştırmalar, şirketlerin önümüzdeki dönemde iş stratejilerinde müşteri deneyimine daha fazla alan açacağını gösteriyor. Gartner'ın bu konuda yayınladığı başka bir araştırma, müşteri deneyimine yapılan 1 dolarlık yatırımın 100 dolarlık değer olarak geri döneceği yönünde. Forrester araştırma şirketi de bu analizi doğrular şekilde her 10 bin dolarlık kullanıcı deneyimi yatırımının 2 yıl içerisinde yüzde 250 oranında geri

dönüş yaratacağını belirtiyor. Bu yüzden Dogma Alares olarak kullanıcı verilerini an-lamlandırarak, kullanıcılara yeni ve benimseyecekleri deneyimler sunmak için DASH çatısını tasarladık. İçgörüye dayalı değer üretmeyi merkeze koyarak ilerlediğimiz bu yolda, kullanıcı araştırmaları, ürün ve servis tasarımı, son kullanıcı için en yalın ürünü (MVP) oluşturma, kullanıcı edinme, kullanıcı yolculuğu ve değer önerisi tasarımı gibi birçok faaliyete odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

VERİLERLE ZAMANDAN TASARRUF EDEN MARKALAR MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Kullanıcı verisine dayalı tasarım çözümlerinin şirketlere zaman ve maliyetten tasarruf ettirerek verimlilik sağladığını kaydeden Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner ise şunları paylaştı:

"Müşterilerimizle beraber yaptığımız projeler, hem gelir artışı sağlarken, hem de maliyetlerde ve pazara gitme zamanlarında önemli tasarruflar sağlıyor. Strateji danışmanlığı deneyimlerimizi ve teknoloji mimarisi geliştirme kaslarımızı makine öğrenmesiyle harmanlayarak projeleri uçtan uca ele alıyoruz. Kağıt üstünde kalan değil, hayata geçen projeler yapıyoruz."

Dogma Alares ve DASH Kullanıcı Deneyim Tasarımı Lideri Onur Oral ise geleceğe dair stratejilerini şu sözlerle aktardı:

"2 senedir Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla birlikte çalışarak ürün ve servisler geliştiren ekibimiz sayesinde, veriye dayalı, tasarım odaklı düşünme metodolojisi ve yeni nesil fikirlerle son kullanıcılara dokunduğumuz bir yapı kurmayı hedefliyoruz."