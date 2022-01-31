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Vertigo tedavisinde egzersiz altın değerinde - Son Dakika

Vertigo tedavisinde egzersiz altın değerinde

31.01.2022 12:41
Vertigo tedavisinde egzersiz altın değerinde

Stres çağının en yaygın hastalıklarından bir olarak bilinen "vertigo"nun tedavisinde klasik yöntemlerin yanı sıra egzersiz tabanlı yöntemler de ön plana çıkmaya başladı.

Stres çağının en yaygın hastalıklarından bir olarak bilinen "vertigo"nun tedavisinde klasik yöntemlerin yanı sıra egzersiz tabanlı yöntemler de ön plana çıkmaya başladı.

Türkiye'nin önde gelen fizik tedavi merkezlerinden Romatem'in rehabilitasyon uzmanlarından Dr. Ahmet Dinç, vertigo tedavisinde erken teşhis ve egzersizle tedavi hakkında önemli bilgiler aktardı. Vertigonun yaygın olarak bilindiği üzere bir baş dönmesi hastalığı olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Dinç'in, "Baş dönmesi vertigonun belirtisidir. İçinde bulunduğumuz çevrenin dairevi ya da sağa-sola hareketi şeklinde olabileceği gibi, kişinin kendisinin hareket ediyor algısı şeklinde de olabilir. Denge bozuklukları içerisinde en çok görülen şikayettir. Kişinin günlük hayatını ciddi şekilde etkilemekte, bazen kalp-damar hastalıkları ve inme gibi rahatsızlıklara da eşlik etmektedir. Bu yüzden ciddiye alınması gereken bir belirtidir" dedi.

Vücuttaki denge sistemini etkileyen birçok bozukluğun vertigoya sebebiyet verebileceğini belirten Ahmet Dinç, "En çok kulak ve işitme sistemi ile ilgili bozukluklarda görülen vertigonun migren ve MS gibi hastalıkların belirtisi olabilir. Bunun dışında görme bozuklukları da vertigo sebebi olabilir. Vertigoya, mide bulantısı, terleme, baş ağrısı gibi belirtiler de eşlik edebilir. Sadece erişkinlerde değil, çocukluk çağında da ortaya çıkabilir" dedi.

Vertigo tedavisi hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Ahmet Dinç, "Vertigo ile başvuran hastada öncelikle vertigoya neden olabilecek rahatsızlıklar yönünden muayene ve tetkikler yapılır. Sebep olan hastalık tespit edildikten sonra tedavi planı belirlenir. Vertigo tedavisi iki bölümden oluşur. Birincisi; akut atakları kontrol altına almak, ikincisi; iyileşmeyi hızlandırmak ve yeni atakların oluşmasını önlemektir. En sık görülen nedenlerden bir olan Pozisyonel Vertigoda tedavi manevraları ile başarılı sonuçlar alınabilir. İlaç tedavileri daha çok akut belirtileri ve eşlik eden şikayetleri kontrol altına almayı hedefler. Periferik vestibüler bozukluğa bağlı baş dönmelerinde özel egzersiz programları uygulanmaktadır. Bu amaçla uygulanan programlara vestibüler rehabilitasyon denir" dedi.

Vertigo tedavisinde fizik tedavi yöntemlerinin kullanıldığı yöntemin son yıllarda ön plana çıktığını söyleyen Romatem'in uzman doktoru Ahmet Dinç, "Vestibüler rehabilitasyon, egzersiz tabanlı bir tedavi yöntemidir. Vertigo tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırmak, hastalığa bağlı gelişen psikolojik problemleri ve günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlanmaları gidermek amacıyla uygulanır. Hastanın tekrarlayan hareketler ile baş dönmesine alıştırılması ve baş dönmesinin azaltılması amacıyla yapılır. Vestibüler rehabilitasyonda, patolojik cevaba alışmayı içeren, postural kontrol egzersizleri, görsel-vestibüler etkileşim ve kondüsyon aktiviteleri, bakış stabilizasyon (viewing) egzersizleri, alıştırma, adaptasyon ve oryantasyon egzersizleri, somatosensoriyal egzersizler ve postürografi eğitimini içeren kişiye özel bir program uygulanır. Egzersizlerin günde 2 kez 4-8 hafta süreyle yapılmaları önerilmektedir. Vestibüler rehabilitasyon ile vertigonun azaltılması, kişinin kendini güvende hissetmesi, günlük yaşama aktif katılmadaki sıkıntılarının giderilmesi, düşme ve yaralanmaların engellenmesinin yanında, kişinin anksiyete, panik bozukluk ve major depresyon gibi ek psikolojik rahatsızlıklardan uzaklaşarak toplumdan soyutlanması da önlenmiş olur. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, tedavi başarısı o kadar yüksek olacaktır" diye konuştu. - BURSA

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Rehabilitasyon, Ahmet Dinç, Türkiye, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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