Vestel, 2024'te elektrik-elektronik sektöründe üst üste 27'nci kez ihracat lideri oldu

Vestel, 2024'te gerçekleştirdiği yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracatla, elektrik-elektronik sektöründe 27'nci kez ihracat lideri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan sektör sıralamasında üst üste 27'nci kez en yüksek ihracat gerçekleştiren şirket olarak ilk sırada yer aldı. Şirket, toplam ihracat tutarına göre oluşturulan genel sıralamada ise sekizinci oldu.

2024 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Vestel'in genel sıralamadaki ödülünü, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Gültepe'nin elinden aldı.

Elektrik-elektronik sektör birinciliği ödülü ise Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu'na takdim edildi.

"İhracat şampiyonu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, kuruldukları günden bu yana bu topraklarda üreterek kazandıklarını yine bu topraklara vererek ülkeye değer katmak için çalıştıklarını belirtti.

Vestel'in bugün ürettiği ürün ve teknolojileri 160'ı aşkın ülkeye ulaştırarak dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunduğuna değinen Zorlu, "Ülkemizin adını dünyanın dört bir köşesine gururla taşımaya devam ediyor. Çeyrek asrı aşkın süredir kendi sektörümüzde, ülkemizin aralıksız ihracat şampiyonu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu, küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, ekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde bu başarının, Vestel'in uzun yıllardır devam eden ihracat odaklı stratejisinin bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Bundan sonra da ülkemize katkı sunma kararlılığımızdan vazgeçmeden yolumuzu ilerletecek, ülke ekonomimiz için değer yaratmaya, inovasyon, teknoloji ve kalite odaklı çalışmalarımızla dünya çapında büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu da Vestel'in bugünden geleceğin dünyasına hazır bir şirket olduğunu vurguladı.

Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç etmenin sorumluluğu ve bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Gençoğlu, "İleri teknolojiye, inovasyona, donanıma ve tasarıma yaptığımız yatırımlar sayesinde, global pazarda daha güçlü bir konumdayız. Yapay zeka, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarındaki yetkinliklerimizle hem üretimde hem ihracatta rekabet gücümüzü artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençoğlu, 27 yıldır ihracat alanında sürdürdükleri başarıları daha da ileri noktalara taşıma gayesinde olduklarını aktararak, "Bu yıl da kendi sektörümüzün ihracat şampiyonu, genel sıralamada ise sekizinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz için değer yaratmaya, sürdürülebilir büyüme ve gelişim odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.