Vestel\'de Üst Yönetimde Stratejik Değişiklikler

Ekonomi

Vestel'in yeni dönem büyüme hedefleriyle uyumlu organizasyon yapısını oluşturmak amacıyla üst yönetimde bazı stratejik değişiklikler gerçekleştirildi.

Vestel Şirketler Grubu'nda, daha etkili bir yönetim yapısı ve şirketin büyüyen hedeflerine uyumlu bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla stratejik değişiklikler yapıldı. Yeni yapıda şirketin iç dinamikleri daha fonksiyonel bir yapıda yeniden düzenlendi.

Yeni organizasyon yapısı

Gelecek dönemde Hasan Uğur, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Ar-Ge ve Üretim Genel Müdürü olarak görev alırken; Ulaş Özcan, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Tedarik Zinciri ve Satın alma Genel Müdürü görevini üstlendi. Ayrıca Özgür Yılmaz, Vestel Müşteri Hizmetleri ve Kalite Genel Müdürü; Öner Tekin ise Vestel Teknoloji, Lentatek ve Ayesaş Genel Müdürü olarak yeni pozisyonlarında Vestel'in geleceğine yön verecekler.

Vestel Mobilite'de yeni dönem

Vestel Şirketler Grubu'nun en yeni üyesi konumundaki Vestel Mobilite'de Genel Müdürlük görevine Ender Yüksel atandı. Yüksel, Vestel'in gelecek dönemde üssel büyüme beklediği mobilite sektörüne yönelik yenilikçi yaklaşımlarını daha da ileriye taşımak üzere görevlendirildi.

Yeni yapıda pozisyonlarında devam eden yöneticiler

Şirketin mevcut başarılı yönetim kadrosunun bazı isimleri, yeni dönemde de görevlerini sürdürecek. Seçkin Gençoğlu'nun, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika bölgelerinden sorumlu Satış Genel Müdürlüğü görevine Asya-Pasifik bölgesi de dahil oldu. Tarık Leloğlu Vestel Satış Genel Müdürü olarak Türkiye, Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs bölgelerindeki faaliyetlerden sorumlu olmaya devam ediyor. Duygu Badem Uylukçuoğlu, Vestel Pazarlama Genel Müdürü olarak görevine devam ederken; Zeynep Tarhan, Vestel Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdürü, Bülent Kiracıoğlu, Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü olarak mevcut pozisyonunu sürdürecek.

Şirketin yeni yapılanması, stratejik olarak kritik öneme sahip birimlerin daha fonksiyonel şekilde çalışmasını sağlamak ve sürdürülebilir başarı hedeflerini desteklemek için hayata geçirildi. - İSTANBUL