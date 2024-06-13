Vestel Elektronik, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilik ödülü kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel Elektronik, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilik ödülü kazandı

Vestel Elektronik, İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde 'Sürdürülebilirlik Yönetimi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla yönetiyor ve Zorlu Holding'in 'Akıllı Hayat 2030' sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu bir strateji izliyor.

13.06.2024 13:35
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Vestel Elektronik, İstanbul Sanayi Odası'nın, sürdürülebilirliği odağına alan sanayi tesislerine verdiği 'Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde 'Sürdürülebilirlik Yönetimi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hayatı kolaylaştıran, erişilebilir akıllı ürünler üreten, sosyal ve çevresel fayda sağlayan teknoloji şirketi olma vizyonuyla çıktığı yolculukta tüm süreçlerini sürdürülebilirlikle entegre eden Vestel, İstanbul Sanayi Odası'nın 1995'ten bu yana 18 kez verdiği 'İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde dereceye giren şirketler arasında yer aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, 'Sürdürülebilirlik Yönetimi' kategorisinde ödüle birincilik ödülüne layık görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından takdim edilen ödülü Vestel adına Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu aldı.

Şirket sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konularının entegrasyonunda etkin bir yönetişim yapısı oluşturmak amacıyla Yönetim Kurulu seviyesinde kurduğu Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla yönetiyor.

Şirket, sürdürülebilirlik stratejisini Zorlu Holding'in 'Akıllı Hayat 2030' sürdürülebilirlik vizyonuyla paralel şekilde yürütüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vestel Elektronik, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilik ödülü kazandı - Son Dakika

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