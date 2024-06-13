Vestel Elektronik, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel Elektronik, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı

Vestel Elektronik, İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde 'Sürdürülebilirlik Yönetimi' kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Vestel, sürdürülebilirlikle entegre ettiği tüm süreçleriyle çevresel ve sosyal fayda sağlayan bir teknoloji şirketi olarak ödüle layık görüldü. Ödülü Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından aldı.

13.06.2024 14:59
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Vestel Elektronik, "Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Yeşil Dönüşüm Ödülleri" sahiplerini buldu.

Hayatı kolaylaştıran, erişilebilir akıllı ürünler üreten, sosyal ve çevresel fayda sağlayan teknoloji şirketi olma vizyonuyla çıktığı yolculukta tüm süreçlerini sürdürülebilirlikle entegre eden Vestel, İSO'nun 1995'ten bu yana 18 kez verdiği "İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri"nde dereceye giren şirketler arasında yer aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, "Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından takdim edilen ödülü Vestel adına Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu aldı.

Vestel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konularının entegrasyonunda etkin bir yönetişim yapısı oluşturmak amacıyla yönetim kurulu seviyesinde kurduğu Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla yönetiyor.

Vestel, sürdürülebilirlik stratejisini Zorlu Holding'in "Akıllı Hayat 2030" sürdürülebilirlik vizyonuyla paralel şekilde yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Vestel Elektronik, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı - Son Dakika

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