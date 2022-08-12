Vestel'in Ar-Ge projesine ödül - Son Dakika
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Vestel'in Ar-Ge projesine ödül

12.08.2022 10:34
Vestel'in Ar-Ge projesine ödül

Vestel Yazılım ve IoT Grubu liderliğinde yürütülen CyberFactory projesi, EUREKA ITEA (Information Technology for European Advancement) tarafından "ITEA Award of Excellence 2022 for Business Impact 2022" ödülüne layık görüldü.

Vestel Yazılım ve IoT Grubu liderliğinde yürütülen CyberFactory projesi, EUREKA ITEA (Information Technology for European Advancement) tarafından "ITEA Award of Excellence 2022 for Business Impact 2022" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uluslararası ortak katılımlı projelere katkı sunan Vestel, nitelikli Ar-Ge projelerindeki paydaşlığıyla Ar-Ge alanındaki yetkinliğini globalde öne çıkarıyor.

Vestel, son olarak Airbus koordinatörlüğünde 6 farklı ülkeden 34 ortağın yer aldığı CyberFactory Projesi'nde iş paketi lideri olarak yer aldı. Üretim süreçlerinin güvenlik ve siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirildiği proje 42 ayda tamamlandı. Vestel Yazılım ve IoT Grubu liderliğinde yürütülen proje EUREKA ITEA tarafından "ITEA Award of Excellence 2022 for Business Impact 2022" ödülünün sahibi oldu.

Tüketici elektroniğinden havacılığa 10 farklı kullanım senaryosunun ele alındığı projede Vestel'in pilot ve demonstrasyon gösterimler iş paketinin yanı sıra üretim ekibi de Vestel Elektronik adına pilot üretim ortamını sağladı.

Cyberfactory projesi, geliştirilen teknolojilerin yeniliği ve projenin içerdiği farklı sektörel konular sayesinde alanındaki en kapsamlı ve en önde gelen projelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Vestel Elektronik Ar-Ge ekibi, daha önce CELTIC tarafından HIPERMED projesinde kazandığı "CELTIC Excellence Award in Silver" ve E3 projesinde kazandığı CELTIC Excellence ve CELTIC Innovation ödülleriyle birlikte Avrupa'da ödül alan projelerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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Kaynak: AA

Vestel, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel'in Ar-Ge projesine ödül - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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