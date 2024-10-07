Vestel İzmir\'de Yedi Yeni Ekspres Mağaza Açtı

Ekonomi

Mağaza yatırımlarını sürdüren Vestel, İzmir'de yedi yeni ekspres mağazası açtı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, Türkiye genelinde yaygınlaşan Vestel Ekspres mağaza konsepti ile İzmir'de de yatırımlarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; Ekspres mağazalarda tüketiciler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Vestel, İzmir'de açılan yeni ekspres mağazalarında son teknoloji ürünleri, akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede sunacak. Mağazalarda seçili birçok üründe indirim kampanyalarının bulunduğu belirtildi. - İZMİR