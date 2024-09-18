Vestel, Vidaa'ya Ortak Oluyor

Ekonomi

Vestel, akıllı televizyon platformlarından Vidaa'ya ortak oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Vestel, televizyon sektöründe tüketici tercihlerinin önemli kriteri haline gelen platform dünyasında rekabet gücünü artırmak için bir ilke imza attı. Vidaa International Holdings BV'nin yüzde 4,64 hissesini satın almak için iyi niyet anlaşması imzalayan Vestel, televizyon platform porföyünü zenginleştiriyor.

Vestel, Vidaa'nın ortakları arasına katılarak sadece küresel televizyon platform portföyünü kalıcı şekilde zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda platformun sağladığı düzenli reklam gelirinden de pay alma hakkı elde edecek.

Dünyanın önde gelen teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Omdia'nın verilerine göre, dünya genelinde akıllı televizyon reklam gelirleri 2023 itibarıyla 31,5 milyar dolara ulaştı, 2025'te ise 49 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Vestel, Vidaa'nın yenilikçi arayüz ve zengin içerikleri sayesinde küresel televizyon pazarına yönelik yeni ürün gamları oluşturabilecek ve televizyon satışlarını artıracak stratejiler geliştirebilecek.

Ayrıca, Vestel bu işbirliği sayesinde küresel pazarlarda Vidaa işletim sistemi kullanan markalar ve perakendecilerle de yeni işbirliklerine adım atma fırsatına sahip olacak. Bu ortaklık, Vestel'in global büyüme stratejisine paralel olarak geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor.

Vestel'in Vidaa anlaşması zengin TV platform portföyünü kalıcı olarak zenginleştirmesini sağlıyor. "Platformların platformu" olma vizyonu ile hareket eden Vestel'in işbirliği yaptığı pek çok marka, özellikle Avrupa pazarındaki büyüme stratejilerinde Vestel'le ilerlemeyi tercih ediyor.

Vestel'in portföyünde Vidaa'nın yanı sıra, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar bulunuyor.

Vestel'in ayrıca kendi işletim sistemi için Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ve Tiktok gibi global içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmaları mevcut. Vestel, global içeriklerin yanında, Tabii, Blu TV, Exxen gibi yerli platformları da destekliyor.

"İki şirketin sinerjisiyle global pazarlarda çok daha güçlü adımlar atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, bu ortaklığın Vestel'in global vizyonuna uygun bir adım olduğunu belirtti.

Güler, "TV platformları dünyasında böylesine önemli bir adım atan ilk Türk şirketi olarak, Vestel'in global arenadaki büyüme stratejisi doğrultusunda büyük bir başarıya imza attık. Dünyanın ikinci büyük TV platformu Vidaa'nın ortağı olarak global hedeflerimize bir adım daha yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Çoğunluk hissesi dünyanın ikinci, Çin'in en büyük TV üreticisi olan ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan Hisense'in elinde bulunan Vidaa International Holdings BV ile kurdukları ortaklık sayesinde küresel televizyon platform ekosisteminde önemli bir yer edineceklerinin altını çizen Güler, Hisense'nin, sadece televizyon üretimiyle değil, yenilikçi teknolojileri ve güçlü küresel satış ağıyla da dikkati çeken bir dünya devi olduğunu aktardı.

Güler, "Bu ortaklık sayesinde, bu yıl Eurocup 2024'ün ana sponsoru olan Hisense ile yakın işbirliği içinde olacağız. Böylece, iki şirketin sinerjisiyle global pazarlarda çok daha güçlü adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.