Veteriner hekimler evcil hayvanların kuduz aşılarının aksatılmaması uyarısında bulundu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kuduz hastalığı nedeniyle her yıl insan ölümlerinin yanı sıra başta köpekler olmak üzere milyonlarca evcil hayvanın itlaf edildiğini belirterek, "İnsan ve hayvan sağlığının korunması için vatandaşlarımızın her yıl kedi ve köpeklerini kuduz aşısıyla aşılatmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kuduz hastalığına tüm insanlar ve memeli hayvanların duyarlı olduğuna işaret etti.

Kuduz hastalığına karşı yanlış bilgilenmeden kaynaklanan korkuların hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilediğini aktaran Eroğlu, bu kapsamda 2021 Dünya Kuduz Günü temasının "Kuduz: Gerçekler, Korku Yok" olarak belirlendiğini bildirdi.

59 binden fazla insan kuduzdan ölüyor

Kuduzun yüzde 100 önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Buna karşın her yıl dünya çapında 59 binden fazla insan bu hastalıktan ölmektedir. Bunların yüzde 40'ı özellikle Afrika ve Asya'da beşeri hekimlik ve veteriner hekimlik hizmetlerinin etkin bir biçimde sağlanamadığı kırsal bölgelerde yaşayan çocuklardır. Ölüm vakalarının yüzde 99'u enfekte köpekler tarafından ısırılma nedeniyle meydana gelmektedir."

Eroğlu, insan ölümlerine ek olarak her yıl başta köpekler olmak üzere milyonlarca evcil hayvanın bazen hastalık taşıması bazen de hastalığın neden olduğu korku nedeniyle yersiz yere itlaf edildiğine dikkati çekti.

Kuduz hastalığının, insan ve hayvan hekimlerinin iş birliğini ifade eden "Tek Sağlık" yaklaşımıyla bölgesel ve küresel düzeyde ele alınması gerektiğini belirten Eroğlu, "Başta köpekler olmak üzere vahşi ve evcil yaşamda hayvanların kuduza karşı aşılanması gerekmektedir. Kuduz hastalığında köpekler hastalığın kaynağı değil, bilakis insanlar gibi mağdurlarıdır. Bu nedenle insan ve hayvan sağlığının korunması için TVHB olarak vatandaşlarımızın her yıl kedi ve köpeklerini kuduz aşısıyla aşılatmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, şüpheli bir köpek ısırılması sonrasında vatandaşların yarayı hemen sabunladıktan sonra yaklaşık 15 dakika bol suyla iyice yıkamaları, yara bölgesini yıkandıktan sonra iyot içeren bir solüsyon veya antiviral ilaç ile temizlemeleri, yarayı pansuman, dikiş veya bandajla kesinlikle kapatmamaları, hızla bir sağlık kuruluşuna başvurmaları ve vakit kaybetmeden aşılanmaları gerektiğini kaydetti.