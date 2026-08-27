Vezirköprü\'nde Ayçiçeği Hasadı Başladı: 24 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından olan yağlık ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 83 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 24 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

İlçede bahar aylarında toprakla buluşturulan ayçiçekleri olgunlaşırken, üreticiler de biçerdöverlerle tarlalara girdi. Vezirköprü'nün birçok bölgesin tarlalarda hasat çalışmaları devam ediyor.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, ayçiçeğinin ilçe tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ayçiçeği ilçemizde üretilen tarım ürünleri arasında buğdaydan sonra ikinci sırada geliyor. Bu yıl yaklaşık 83 bin dekar alanda ekim yapıldı. Yaklaşık 24 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Hasadın ağustos ayının sonunda başladığını ve yaklaşık bir ay devam etmesinin beklendiğini ifade eden Kaya, ayçiçeğinin hem üreticiler hem de ilçe ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kaya, "Üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını almasını diliyoruz. Hasadımızı kazasız, belasız ve bereketli şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Artan girdi maliyetlerine de dikkat çeken Kaya, ayçiçeği alım fiyatının bir an önce açıklanmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaya, "Devletimizin yükselen girdi maliyetlerini ve çiftçimizin refah payını da düşünerek ayçiçeği alım fiyatını bir an önce açıklamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vezirköprü'de ayçiçeği hasadı devam ederken, üreticiler bir yandan ürünlerini tarladan kaldırmanın telaşını yaşarken diğer yandan açıklanacak alım fiyatını bekliyor.