VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor

11.03.2022 11:19
VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor

Almanya merkezli sigorta şirketlerinden VHV Group'un Türkiye'deki iştiraki VHV Reasürans, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oman Insurance'ın Türkiye'de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketi Dubai Sigorta'nın tüm hisselerini satın almak için anlaştı.

Almanya merkezli sigorta şirketlerinden VHV Group'un Türkiye'deki iştiraki VHV Reasürans, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oman Insurance'ın Türkiye'de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketi Dubai Sigorta'nın tüm hisselerini satın almak için anlaştı.

VHV Group tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satın alma ile grubun Türkiye elementer sigortacılık pazarına giriş yaptığı ve hizmetlerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmasının amaçlandığı belirtildi.

Grubun Türkiye'deki yerleşik şirketi VHV Reasürans'a paralel olarak endüstriyel riskler, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik inşaat ve kurumsal sigortacılık alanlarında uzmanlaşmış bir sigorta şirketi ile mevcut faaliyetlerini büyüteceğinin altı çizilen açıklamada, iki şirket tarafından da mali detayları açıklanmayan satın alma işleminin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenleyici kurumlardan alınacak izinlere tabi olduğu ifade edilirken, satın alma süreçlerinin yılın ilk yarısı içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Palandöken: 'Esnafımızın sigortalılık oranı arttırılmalı' Palandöken: 'Esnafımızın sigortalılık oranı arttırılmalı' Sigortam.net'e 'En Insurtech Broker' ödülü Sigortam.net'e 'En Insurtech Broker' ödülü

Birleşik Arap Emirlikleri, Sigorta, Türkiye, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement