Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasını kararlaştırdı. Bu kararla birlikte, söz konusu ülkelerden yapılan güneş paneli ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak. Aynı önlem daha önce Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanmaktaydı. Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

19.03.2024 09:11  Güncelleme: 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu.

???????Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hırvatistan, Vietnam, Tayland, Malezya, Ürdün, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul serbest piyasada dolar 32,3370 liradan, avro 35,1300 liradan güne başladı
    09:03 İstanbul serbest piyasada dolar 32,3370 liradan, avro 35,1300 liradan güne başladı

    İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3350 lira, satış fiyatı ise 32,3370 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,1280 lira, satış fiyatı ise 35,1300 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,3000 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1710 lira idi.

  • Akaryakıta okkalı zam! Tabelayı gören üzülecek
    08:43 Akaryakıta okkalı zam! Tabelayı gören üzülecek

    Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatın pompaya yansımasıyla İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 17 kuruş seviyelerine çıkacak.

  • Türkiye'de E-ticaretin Büyümesi ve Potansiyeli
    08:31 Türkiye'de E-ticaretin Büyümesi ve Potansiyeli

    Türkiye'de e-ticaretin hızla büyüdüğüne dair veriler, son yıllarda dikkat çekici bir artışı gösteriyor. Pandemi döneminde e-ticaretin ivme kazanması, bu alandaki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Türkiye'de e-ticaretin geçmişe yönelik bir analizi ve gelecekteki potansiyelini SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ve Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ile konuştu.

  • Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti
    05:34 Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti

    Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis ettiği 5 arazözün Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünce teslim alındığını bildirdi. 2024 model ve 4 ton sutaşıma kapasitesine sahip olan arazözler, orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla ekipler tarafından kullanılacak. Arazözlerin teslim alınması programında Bölge Müdürü Erdal Dingil, Makine ve İkmal Şube Müdürü Tuncay Yakın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan gibi yetkililer hazır bulundu. Bölge Müdürü Erdal Dingil, arazözlerin bölgedeki orman yangınlarında güçlerine güç katacağını belirterek, arazözlerin bir an önce İşletme Müdürlüklerine dağıtılması talimatı verdi.

  • Bakan Göktaş:
    00:52 Bakan Göktaş: "Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da yaptığı ziyaretlerde kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi konularında yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, son 22 yılda kadın istihdamının yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıktığını belirtti ve kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bursa'da ziyaretlerde bulundu
    00:48 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bursa'da ziyaretlerde bulundu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'ya yaptığı ziyaretlerde şehit yakınları, gaziler ve kadın kooperatifleri temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

  • Cevdet Yılmaz:
    00:03 Cevdet Yılmaz: "Yerel Seçimler Vesilesiyle Makro Politikalarımız Konusunda Yapılan Tartışmalar, Spekülatif Birtakım Söylemlerden İbaret"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

  • Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede planımızı yapmış durumdayız
    23:45 Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede planımızı yapmış durumdayız

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.


08:48 Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır
08:43 Akaryakıta okkalı zam Tabelayı gören üzülecek Akaryakıta okkalı zam! Tabelayı gören üzülecek
07:58 Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifadeler ortaya çıktı: Çantayı onun dediği yere götürdüm Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifadeler ortaya çıktı: Çantayı onun dediği yere götürdüm
07:51 Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan ’Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı’dan’ dedi Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan 'Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı'dan' dedi
23:34 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton’tan ilk görüntü 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü
08:21 Survivor’da korkutan sakatlık Gizem apar topar hastaneye kaldırıldı Survivor'da korkutan sakatlık! Gizem apar topar hastaneye kaldırıldı
08:14 Mahzen-13 operasyonlarında 2 çete çökertildi Mahzen-13 operasyonlarında 2 çete çökertildi
07:49 Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun yemek yediği anları paylaştı Hastane künyesi detayı dikkat çekti Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti
00:15 Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:45 Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat’a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım
23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 09:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement