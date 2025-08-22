Vigo, Kurye Festivali'nde Coşku Yaşadı - Son Dakika
Vigo, Kurye Festivali'nde Coşku Yaşadı

Vigo, Kurye Festivali\'nde Coşku Yaşadı
22.08.2025 13:31
Vigo, Ankara'daki Kurye Festivali'nde stant açarak eğlenceli etkinlikler ve hediyeler sundu.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Vigo, Ankara Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kurye Festivali'ne katıldı.

Ankara Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü düzenlenen Kurye Festivali'ne hızlı teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Vigo da katıldı.

Festival alanında en çok ilgi gören stantlardan biri olan Vigo, ziyaretçilerine hem Vigo'nun avantajlarını anlattı hem de kurye adaylarıyla birebir iletişim kurarak başvurular topladı. Etkinlik boyunca standı ziyaret eden misafirlere çeşitli hediyeler veren firma, aynı zamanda düzenlediği "Yavaş Motor Sürme Yarışı" ile de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmaya katılan sürücüler birbirinden farklı ödülleri kazanmak için yarıştı. Yavaş Motor Sürme Yarışı ile trafikte hızın tehlikeli olduğu, yavaş sürmenin ve trafik kurallarına uymanın önemi keyifli bir yarışma ile tekrar hatırlatıldı.

Vigo yetkilileri, bu tarz etkinliklerin sektörün gelişimi ve kurye mesleğinin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kurye Festivalinde gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten firma yetkilileri, gelecekte de benzer organizasyonlarda kurye ve kurye adayları ile bir araya geleceklerini söylediler.

Türkiye'de ilk defa düzenlendiği belirtilen Kurye Festivali, konserler, yarışmalar ve çekilişlerle renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vigo, Kurye Festivali'nde Coşku Yaşadı

SON DAKİKA: Vigo, Kurye Festivali'nde Coşku Yaşadı - Son Dakika
