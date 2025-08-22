Vigo, Kurye Festivali\'nde Coşku Yaşadı

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Vigo, Ankara Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kurye Festivali'ne katıldı.

Festival alanında en çok ilgi gören stantlardan biri olan Vigo, ziyaretçilerine hem Vigo'nun avantajlarını anlattı hem de kurye adaylarıyla birebir iletişim kurarak başvurular topladı. Etkinlik boyunca standı ziyaret eden misafirlere çeşitli hediyeler veren firma, aynı zamanda düzenlediği "Yavaş Motor Sürme Yarışı" ile de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmaya katılan sürücüler birbirinden farklı ödülleri kazanmak için yarıştı. Yavaş Motor Sürme Yarışı ile trafikte hızın tehlikeli olduğu, yavaş sürmenin ve trafik kurallarına uymanın önemi keyifli bir yarışma ile tekrar hatırlatıldı.

Vigo yetkilileri, bu tarz etkinliklerin sektörün gelişimi ve kurye mesleğinin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kurye Festivalinde gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten firma yetkilileri, gelecekte de benzer organizasyonlarda kurye ve kurye adayları ile bir araya geleceklerini söylediler.

Türkiye'de ilk defa düzenlendiği belirtilen Kurye Festivali, konserler, yarışmalar ve çekilişlerle renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - ANKARA