VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

28.07.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftaya %0,7 artışla 12.289,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,7 yükselişle 12.289,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,64 azalışla 12.202,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.206,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 12.289,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülürken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde Asya borsalarında temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
Antalya turizmde tarihi rekor kırdı Antalya turizmde tarihi rekor kırdı
Kayıp engelli gencin ahırda cansız bedeni bulundu Kayıp engelli gencin ahırda cansız bedeni bulundu
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
Mourinho Ali Koç’u eleştirdi Tercüman o sözleri çevirmedi Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Şantiyede toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaşam mücadelesi veriyor Şantiyede toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaşam mücadelesi veriyor
24 saatte 6 kişi daha açlıktan öldü, 7 aylık Salim bebeğin hayatı tehlike altında 24 saatte 6 kişi daha açlıktan öldü, 7 aylık Salim bebeğin hayatı tehlike altında

09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
14:55
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
14:46
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor
West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
14:20
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
13:54
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
13:49
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
13:23
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
13:14
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık
Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
12:58
Erzurum’da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 09:57:35. #7.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.