VİOP'ta Aralık Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Aralık Kontratı Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da aralık vadeli endeks kontratı, güne yüzde 0,1 artışla 11.175 puandan başladı.

04.12.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.175,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.175,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,1 artışla 11.165,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, Güney Kore'de dün artan siyasi tansiyonun sınırlı da olsa yatışmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve edilen sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması ülkede tansiyonun önemli şekilde artmasına neden oldu.

Analistler, bölgeye yönelik haber akışının yakından takip edildiğini belirterek, Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin yanı sıra Donald Trump'ın yeniden seçilmesi sonrası devam eden tarife endişelerinin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Aralık, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Aralık Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika

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