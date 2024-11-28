VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı, açılışta %0,01 azalışla 10.970,00 puandan işlem gördü.

28.11.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.970,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalışla 10.970,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 artışla 10.970,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 azalışla 10.934,25 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.250 puanın direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 10.900 ve 10.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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