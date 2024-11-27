VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Yükseldi

Borsa İstanbul'da aralık vadeli endeks, kayıtlı işlem gününe %0,7 artışla 11.022 puandan başladı.

27.11.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,7 yükselişle 11.022,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 11.022,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 10.945,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,6 artışla 11.015,00 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği ve ekonomik verilere göre kademeli olarak faiz indirimlerinin yapılacağına yönelik sinyallerle karışık seyrederken, gözler bugün başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinde bugün yapacağı konuşma da yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.300 puanın direnç, 10.800 ve 10.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Yükseldi - Son Dakika

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