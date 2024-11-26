VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da aralık vadeli endeks kontratı, açılışta yüzde 0,03 düşüşle 10.966 puandan işlem gördü.

26.11.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,03 düşüşle 10.966,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 düşüşle 10.966,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1 yükselişle 10.969,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif düşerek 10.959,50 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.300 puanın direnç, 10.800 ve 10.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika

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