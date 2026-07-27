VİOP'ta BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişte

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 1,46 yükselişle 16.491,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,84 azalışla 16.253,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 16.244,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,46 artarak 16.491,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.