VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 azalışla 10.176,50 puandan başladı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusundaki söylemlerinin piyasalarda negatif bir etki yarattığını belirtti.

05.04.2024 09:31  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 azalışla 10.176,50 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 10.176,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 10.211,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.169,75 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu
    09:43 Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! En ucuzu 60 TL, pahalısı 67 TL oldu

    31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükselecek.

  • Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında konuştu
    09:23 Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında konuştu

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.


08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı! ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi
05:45 Otomobilden inerken taradılar 1 ölü Otomobilden inerken taradılar! 1 ölü
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
09:00 Konut sahipleri için bugün son gün Konut sahipleri için bugün son gün!
08:49 İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
08:42 İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
08:06 Survivor All Star’da beklenmedik veda İddialı yarışmacı Poyraz elendi Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi
04:09 Isparta’da askeri helikopter acil iniş yaptı Isparta'da askeri helikopter acil iniş yaptı
23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 09:58:12. #1.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement