Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 10.684,00 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 10.684,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 10.698,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.693,00 puan oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirileceğini söyledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl içerisinde toplamda 75 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin öne çıkmaya başladığını ifade etti.
Bugün Ramazan Bayramı Arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda yarım gün işlem gerçekleşeceğini anımsatan analistler, dünya genelinde de veri gündeminin sakin olduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
Siirt'te Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar alışveriş telaşı yaşayarak çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayramlık alışveriş için giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşadı. Bayram şekeri satan esnaf da yoğun talep aldı.
Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan çörekler, yoğun ilgi görmesi üzerine çörek ustaları gece saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet olup, taş fırınlarda pişirilerek sofralara sunuluyor. Çörekler, Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık olarak tüketiliyor ve uzun yıllardır süren geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Çörek ustaları, müşterilerin taleplerine yetişebilmek için gece mesaisi yaparken, bu geleneksel lezzetin bayram sevincine katkı sağladığı için memnun olduklarını belirtiyor.
Amasya'da yaşayan terzi Zeynep Yenice, eşinin ve komşularının kullanmadığı kıyafetleri çocuk elbiseleri ile çantalara dönüştürerek israfı önlemekte ve para kazanmaktadır. Bu çalışmalarıyla şehirdeki sıfır atık uygulamalarına da örnek olmaktadır. Yenice, işyerinin kepengini indirip üretimini evinde sürdürmek zorunda kaldığı için mikro kredi uygulamasından faydalanarak üretim yapmış ve kazancını artırmıştır. Ayrıca, dükkanında patik, iğne oyası gibi ürünler üreten kadınlara satış noktası oluşturarak destek vermektedir.
Oltu Organize Sanayiinde faaliyet gösteren Ayşe Avcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan 20 milyonluk destekle açtığı arı ürünleri fabrikasının ilk ihracatını Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Avcı, projeye başlamasında ve üretim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti ve fabrikasında bal mumu, fondan şekeri, arı yemi maddesi, arı invert şurubu, kovan ve çerçeve üretimi yapıldığını belirtti.
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