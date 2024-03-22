VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.150,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğu belirtildi.

22.03.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.150,50 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 10.150,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,1 üzerinde 10.152,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.148,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da dışında Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika

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