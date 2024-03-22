Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.150,50 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 10.150,50 seviyesinden işlem gördü.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,1 üzerinde 10.152,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.148,00 puan oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da dışında Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika
Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak. Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak. Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.
Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artış gösterdi. Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.
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