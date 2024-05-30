VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 11.900,00 puandan başladı. Analistler, ABD'de açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

30.05.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 11.900,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 11.900,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 altında 11.882,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayığlarını kısmen telafi ederek 11.896,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade eden analistler, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, yurt içinde bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç, 11.800 ve 11.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bıst, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:21 Küresel kriz onları da vurdu Özel hastane konkordato ilan etti Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement