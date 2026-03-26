VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşle Başladı

26.03.2026 09:39
Nisan vadeli kontrat açılışta %1,11 düşüşle 15.031,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 1,11 düşüşle 15.031,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,72 artışla 15.199,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.163,00 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin, görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmasından kaynaklı haber akışı üzerinden ilerliyor.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

