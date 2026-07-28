VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

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Ağustos vadeli endeks kontratı 16.069 puandan işlem görüyor. Piyasalar karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 16.069,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,14 azalışla 16.067,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.106,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 artarak 16.069,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.200 ve 16.300 puanın direnç, 15.900 ve 15.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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