VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.977,50 puandan başladı. Analistler, bugün nisan vadeli endeks ve hisse kontratlarında vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemleriyle oynaklığın yüksek olabileceğini vurgulayarak, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

30.04.2024 09:31
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.977,50 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 10.977,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 10.977,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 10.981,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün nisan vadeli endeks ve hisse kontratlarında vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemleriyle oynaklığın yüksek olabileceğini vurgulayarak, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı - Son Dakika

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