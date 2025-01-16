VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı %0,8 artışla 11.370,00 seviyesinden işlem görüyor.

16.01.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 11.370,00 başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,8 artışla 11.370,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 artışla 11.282,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,7 artarak 11.362,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.450 puanın direnç, 11.300 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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