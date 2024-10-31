VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 9.980,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 9.980,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 10.022,00 puandan tamamladı. Endeks kontratında, akşam seansında ise yüzde 0,2 kayıpla 10.000,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün, yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve aylık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.