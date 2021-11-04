VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.724 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.727,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.724,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1.640-1.710 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.707,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1,1 artışla 1.725,75 puana çıktı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu ve beklentilerin son güne kadar değişkenlik gösterdiğini aktaran analistler, bankanın varlık alımlarında değişikliğe gitmesinin ise beklenmediğini ifade etti.

Analistler, bugün BoE'nin kararının yanı sıra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.755 puanın direnç, 1.700 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.